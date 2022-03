Ma quanto ci piace Amanda Lear, che a 82 anni con eleganza e ironia ruba la scena a tutte Libera, coraggiosa, fuori dagli schemi: Amanda Lear ha fatto della provocazione e dell’ambiguità i suoi marchi di fabbrica. Ha superato gli 80 anni e continua a essere un’icona di stile, dotata di un innato e magnetico fascino.

A cura di Giusy Dente

Roger Vivier ha presentato la sua nuova collezione Autunno-Inverno 2022-2023 alla Paris Fashion Week. L'evento segue le settimane della moda di New York e Milano, appuntamenti imperdibili per i fashion addicted, che richiamano celebrities da ogni parte del mondo. Il direttore creativo Gherardo Felloni non ha ceduto al solo fascino del glamour: in segno di rispetto per quanto sta accadendo nel mondo, ha chiesto ai suoi ospiti di osservare un momento di silenzio, per poi lasciare spazio a una cantante che si è esibita sulle note di Imagine. Solo dopo è cominciato lo show. Tra i presenti, anche un'amica della Maison, un'indiscussa icona di stile: Amanda Lear.

Amanda Lear, una diva senza età

Amanda Lear ha fatto della provocazione e dell’ambiguità i suoi marchi di fabbrica. Persino la sua età è un mistero ed esistono informazioni contrastanti in merito! Se c'è una cosa che non è per nulla incerta, ma decisamente evidente, è la sua vitalità, il fascino che è capace di esercitare. In sua presenza è impossibile non restare ammaliati dalla sua figura, in passato notata anche da artisti del calibro di Salvador Dalì, Helmut Newton, David Bowie e Jean Paul Gaultier, che l'hanno eletta a loro musa. Libera, coraggiosa, fuori dagli schemi: Amanda Lear ha fatto sì che la sua vita fosse agli occhi degli altri un'opera d'arte, ma senza mai svelarla del tutto, giocando con autoironia e intelligenza.

82 anni da icona di stile

Con la moda, Amanda Lear ha sempre avuto un legame molto forte: tanti dei suoi look sono diventati iconici, dalle tutine animalier ai pantaloni a zampa, dalle camicie colorate e variopinte agli irrinunciabili occhiali da sole. Non dimentichiamo che c'era proprio lei nel 2020 sulla passerella di Jean Paul Gaultier, accanto alle giovanissime Gigi Hadid, Dita Von Teese e Winnie Harlew. A 80 anni ha sfilato in slip e collant, vestita solo di un maglione impreziosito da cristalli Swarovski. Sul viso, immancabili, gli occhiali da sole, anche se sicuramente le grandi protagoniste in quel caso erano le gambe toniche e snelle. Alla presentazione di Roger Viviera stavolta ha scelto un look sofisticato ed elegante: intramontabile tailleur nero, camicia viola in tinta con le scarpe, borsa sul braccio e occhiali da sole colorati, onnipresenti nei suoi outfit. Diva dello spettacolo, regina di stile, icona di femminilità: Amanda Lear incarna il fascino innato, la bellezza senza tempo e l'energia magnetica che fanno invidia a tutte le età.