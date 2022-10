Lutto nazionale a Seul: Gucci annulla la sfilata dopo la tragedia di Halloween Gucci ha annullato la sfilata prevista per il 1 novembre a Seul e ha mandato un sentito messaggio di condoglianze: “I nostri cuori sono pieni di dolore”

A cura di Beatrice Manca

Anche il mondo della moda si stringe nel lutto per la tragedia di Halloween in Corea del Sud. Oltre 150 persone hanno perso la vita a Seul durante la grande parata organizzata nel quartiere di Itaewon: era il primo grande evento di festa senza restrizioni post Covid, ma nella calca sono rimaste ferite e uccise centinaia di persone. Mentre si indaga sulle cause del disastro, le autorità hanno disposto il lutto nazionale.

Gucci annulla la sfilata a Seul

La casa di moda Gucci ha deciso di annullare il maxi evento previsto a Seul per martedì 1 novembre, in segno di rispetto per il lutto. Gucci è presente a Seul con due boutique: una, Gucci Goak, si trova proprio nel quartiere di Itaewon dove si è consumata la tragedia. La casa di moda del gruppo Kering aveva un programma fitto di eventi per il weekend di Halloween: una sfilata al Gyeongbokung Palace per presentare la collezione Cosmogonie, seguita da un after party. Sarebbe stato il primo show in Corea del Sud.

I fiori lasciati per le vittime a Seul

Gli eventi sono stati subito annullati: "Nel rispetto del periodo di lutto nazionale e in linea con l'Amministrazione coreana per i beni culturali, Gucci non procederà con l'evento previsto al Palazzo Gyeongbokgung il 1° novembre – ha spiegato il brand in una nota ufficiale – I nostri cuori sono pieni di dolore per coloro che hanno perso la vita o sono rimasti feriti nel tragico evento di Itaewon, Seoul".

Il messaggio di condoglianze di Gucci

La casa di moda ha espresso le condoglianze alle famiglie delle vittime anche attraverso i social, con un post listato a lutto: "Le nostre più profonde condoglianze alle famiglie e agli amici di chi è stato coinvolto nella tragedia". Gucci è un brand molto amato in Corea del Sud ma l'idea di un festeggiamento, adesso, appare lontana anni luce dai sentimenti del Paese sconvolto.