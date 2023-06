Luna Marì, il dolce incontro con Masha: è la cagnolina di papà Antonino Spinalbese La famiglia di Antonino Spinalbese si è allargata, ha appena accolto in casa la piccola Masha, una cagnolina diventata immediatamente la migliore amica di Luna Marì: ecco le foto del dolce incontro.

A cura di Valeria Paglionico

La piccola Luna Marì sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella e adorabile. Nelle ultime settimane è stata la mamma Belén Rodriguez a mostrarla spesso sui social, rivelando i suoi look estivi super trendy, dall'abito col corpetto in denim a quello rosa corallo, ma nel weekend ha trascorso del tempo col papà Antonino Spinalbese. Anche lui non ha potuto fare a meno di immortalare la bimba nelle sue Stories e la cosa particolare è che ha documentato il primo incontro con la sua "nuova sorellina", la cagnolina Masha.

La cagnolina di Antonino Spinalbese

La famiglia di Antonino Spinalbese si è allargata: nelle ultime ore ha accolto in casa la sua "secodogenita", si chiama Masha ed è una dolcissima cagnolina che gli è stata regalata dalla società Florence Prestige French Bulldog. Si tratta di un cucciolo di bull dog francese in grigio scuro, ha il viso tenerissimo e una macchia bianca sul petto ed è già una vera e propria star dei social. Era da tempo che l'influencer sognava di allevare un cagnolino simile ma solo di recente è riuscito a trasformare il desiderio in realtà, non esitando a documentare ogni dettaglio dell'adozione su Instagram.

Masha, il bull dog francese di Antonino Spinalbese

Luna e Masha sono già migliori amiche

L'arrivo di Masha non è passato inosservato alla piccola Luna Marì, che fin dal primo momento ha cominciato ad accarezzarla e coccolarla proprio come se la conoscesse da sempre. Antonino ha immortalato la dolce scena sui social e, al motto di "Masha&Luna", ha mostrato la figlia seduta sul pavimento in body bianco e calzini verdi mentre tiene il cucciolo tra le braccia. Insomma, pare proprio essere l'inizio di una lunga e tenera amicizia: Masha e Luna continueranno a emozionare i fan di Antonino anche nelle prossime settimane?