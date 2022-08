Luna Marì adorabile con l’abitino bianco: è lei la testimonial preferita di mamma Belén Belén Rodriguez è in vacanza con la famiglia al completo ma ad attirare e attenzioni sui social è stata la piccola di casa, Luna Marì. L’argentina l’ha scelta come testimonial del suo brand, immortalandola in una adorabile versione total white.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha ufficialmente dato il via alle sue vacanze: dopo aver lavorato fino alla fine di luglio, ora ha lasciato spazio al divertimento e al relax. Con chi sta passando le ferie? Con i figli Santiago e Luna Marì e col compagno Stefano De Martino, con il quale è "uscita allo scoperto" proprio qualche settimana fa. Ad attirare le attenzioni del pubblico questa volta non è stata la coppia, quanto piuttosto la piccola di casa, Luna Marì, la figlia che l'argentina ha avuto dall'ex Antonino Spinalbese. La bimba ha compiuto un anno meno di un mese fa e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. L'ultimo suo traguardo? La mamma l'ha scelta come testimonial del suo brand.

Luna Marì col vestito in pizzo San Gallo

Luna Marì sta crescendo e diventa sempre più bella. Dopo aver debuttato come modella con tutti i fratelli Rodriguez, ora ha ancora una volta posato per un brand fashion. È lei, infatti, la testimonial preferita di mamma Belén, che in vacanza l'ha immortalata con uno degli abiti del marchio che sta per lanciare, Mar de margaritas. La piccola è stata fotografata mentre si diverte in altalena con indosso un minidress total white in pizzo San Gallo, per la precisione un modello sbarazzino e fresco con lo scollo squadrato e le maniche corte. Complici il sorriso dolce e gli occhioni azzurri, la bimba ricopre alla perfezione il ruolo di baby top model.

Belén in bicicletta con Luna Marì

Belén in vacanza con Santiago, Luna e Stefano

Naturalmente al fianco di Luna non poteva che esserci sua mamma Belèn Rodriguez, che per la vacanza in famiglia ha deciso di "riciclare" uno degli abiti a fiori che aveva già sfoggiato sui social, un modello scollato in verde e bianco (sempre firmato Mar de margaritas). Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali alla schiava raso terra, lasciando così spazio alla comodità. È andata in bicicletta con Luna, ha giocato con Santiago e ha improvvisato una sorta di "volo dell'angelo" con Stefano: Belén raggiante e, a giudicare dal sorriso che ha stampato sulle labbra, non potrebbe essere più felice.