Luisa Ranieri immersa in una nube di seta bianca: è la star italiana del Calendario Pirelli 2026

Sono appena state diffuse le prime immagini dl backstage del Calendario Pirelli 2026, le cui fotografie (realizzate in set allestiti tra Londra, New York, Norfolk ed Essex) sono firmate dal fotografo norvegese Solve Sundsbo. Quest'anno tra le muse scelte per il Calendario Pirelli ci sono due attrici italiane Isabella Rossellini e Luisa Ranieri, le quali andranno a completare il parterre di personalità scelte per il 2026. Tra queste spiccano i nomi delle attrici Gwendoline Christie (celebre per il suo ruolo nella serie Netflix Mercoledì) e Tilda Swinton, le top model Eva Herzigova e Irina Shayk, l'artista musicale FKA Twigs e la tennista Venus Williams.

Luisa Ranieri star del Calendario Pirelli 2026

Luisa Ranieri è l'attrice italiana che apparirà nel celebre calendario Pirelli, che ogni anno catalizza l'attenzione grazie a una serie di scatti che assomigliano a veri e propri quadri. Nelle prime foto di backstage diffuse l'attrice appare in uno scatto etereo, mentre indossa quello sembra un body aderente dalle spalline sottile ed è completamente immersa da una nuvola etera di seta bianca. In un altro scatto appare invece seduta, mentre probabilmente guarda le foto appena scattate, con indosso un abito nero con decori gioiello e doppiato in tulle trasparente.

Isabella Rossellini immersa tra i fiori nel Calendario Pirelli 2026

Anche la soave Isabella Rossellini ha posato per il nuovo calendario, per lei sono stati scelti due look, uno total white con camicia e uno con abito caftano in tessuto rosso fuoco. L'attrice presta il volto per uno degli scatti del calendario immersa tra una moltitudine di peonie rosa e bianche, dietro un vetro opaco, utile per creare un effetto straniante e poco a fuoco, dando l'idea di una sorta di quadro, il cui centro è la meravigliosa Rossellini.

Solve Sundsbo, l'autore degli scatti del Calendario Pirelli 2026

Norvegese di nascita, il fotografo Solve Sundsbo vive a Londra con la famiglia, ma il suo paese d'origine è sempre stato un'ispirazione per i lavori fotografici. Nella sua carriera ha scattato campagne pubblicitarie per grandi nomi della moda, tra cui Prada, Giorgio Armani, Gucci, Hermes, Bulgari, Chanel, Tom Ford e Louis Vuitton. Ha firmato le copertine di alcuni album dei Coldplay e scattato le foto dell'archivio di Alexander McQueen per il catalogo della retrospettiva dedicata al geniale stilista, allestita al Metropolitan Museum of Art di New York nel 2011 e intitolata Alexander McQueen: Savage Beauty. Nel lavoro fotografico che porta avanti Sundsbo ama utilizzare tecniche old style, senza però disdegnare l'utilizzo di nuove tecnologie come lo scanning in 3D.

L'ispirazione del Calendario Pirelli 2026

"Per il Calendario 2026, voglio catturare emozioni, istinti e stati d'animo che sono centrali nella vita umana: desiderio di libertà, curiosità, sete di conoscenza", così Solve Sundsbo parla della sua idea iniziale e del lavoro portato avanti per pianificare e progettare gli scatti per The Cal. Nella nota che spiega l'ispirazione alla base del nuovo Calendario Pirelli 2026 il fotografo spiega di aver voluto inserire anche alcuni elementi che portano alla mente il legame con la natura e che figurativamente possano rappresentare il rapporto di ogni essere umano con il tempo e con lo spazio che lo circonda.