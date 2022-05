Ludovica Bizzaglia compie 26 anni: festeggia il compleanno con abito di piume e diadema da diva L’attrice Ludovica Bizzaglia ha festeggiato il compleanno con un party da sogno, dove ha incantato tutti con un abito con la schiena nuda e gioielli scintillanti.

A cura di Beatrice Manca

L'attrice Ludovica Bizzaglia ha compiuto 26 anni e ha festeggiato il compleanno con un party in grande stile: una cena con il fidanzato e tutti gli amici più cari tra karaoke, torta personalizzata e una cascata di palloncini. Il look scelto per l'occasione è scintillante: minidress di piume e paillettes, gioielli preziosi e…un diadema da regina!

Il compleanno di Ludovica Bizzaglia

Ludovica Bizzaglia è uno dei volti più amati della televisione: ha iniziato la sua carriera quando era nemmeno adolescente, partecipando a produzioni di successo come Un posto al sole, Un'altra vita e L'Allieva. Sui social è una vera e propria paladina di body positivity: ai suoi 870mila follower ha parlato apertamente della sua lotta con la dermatite, dimostrando che la bellezza va oltre quelle che consideriamo imperfezioni. In un'intervista a Fanpage.it ha ribadito: "La perfezione non esiste". Oggi, a 26 anni, Ludovica Bizzaglia è più bella che mai: ha radunato gli amici in un locale romano, il Parnaso, per festeggiare il suo compleanno e ha sfoggiato un look da vera diva.

Ludovica Bizzaglia festeggia 26 anni

L'abito di piume rivela il tatuaggio sulla schiena

Ludovica Bizzaglia ha sfoggiato un minidress di piume con scollatura profonda e applicazioni in paillettes. Il punto di forza dell'abito era l'intreccio di lacci sulla schiena nuda, glamour e sensuale. L'abito con ogni probabilità è un modello di Asos, in vendita sul sito del brand a 165 euro. L'attrice ha poi abbinato all'abito un paio di sandali con il tacco e l'allacciatura alla schiava e ha raccolto i capelli rossi – la sua firma di stile! – in una coda di cavallo alta e voluminosa, in modo da lasciar scoperti gli orecchini pendenti e il tatuaggio sulla schiena "Abbi cura di splendere". Il dettaglio da vera regina? Il diadema scintillante sui capelli!

Ludovica Bizzaglia festeggia insieme al fidanzato Alessandro

Insieme a lei c'era il fidanzato Alessandro Renato Sollevanti, che ha improvvisato con lei un appassionato duetto. Dopo la cena a base di specialità romane la festa è proseguita con il karaoke e con il taglio della torta, una creazione personalizzata sui toni dell'oro e dell'argento. Il tempo di un cambio d'abito e la serata è proseguita in discoteca, dove l'attrice ha sfoggiato un tubino nero senza spalline. L'attrice ha poi condiviso le foto della serata sui social, ringraziando tutti per il loro amore. Nella didascalia ha scritto: "A queen is born" e, a giudicare dal look, impossibile darle torto!