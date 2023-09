Lotta nel fango in passerella, il significato della sfilata alla New York Fashion Week Uno show originale e provocatorio, sui social c’è chi critica e chi osanna la performance. Ma la sfilata ha un significato più profondo.

Una sfilata finita nel fango, letteralmente. Le modelle di Elena Velez, alla New York Fashion Week, hanno attraversato una passerella fatta di melma. Il défilé si è concluso con una lotta nella fanghiglia. Una performance dura, potente e dal significato molto più profondo di quello che appare.

Il significato della performance nel fango

Lo show della collezione Primavera/Estate 2024 si chiama The Longhouse e la designer americana ha voluto mostrare l'aspetto non convenzionale della femminilità. Le modelle, definite dalla stilista "antieroine", faticavano a camminare nel fango, lottando a ogni passo fino allo scontro finale dell'una contro l'altra.

Modelle alla sfilata di Elena Velez Instagram @elenavelez

La performance rappresenterebbe una metafora della vita delle donne, costrette ad affrontare innumerevoli difficoltà in una società competitiva, patriarcale e che spesso ha in serbo terreni scivolosi.

Abiti con corsetti, giacche, jeans e ai piedi scarpe da ginnastiche, ciabatte o tacchi alti. Ogni singolo capo è stato completamente ricoperto dalla melma. Un modo per far vedere quanto siano pervasive le difficoltà per le donne. Sui social c'è chi ha osannato e chi invece ha giudicato negativamente la performance.

Un utente su Instagram ha scritto: "È una trovata pubblicitaria pacchiana. Gli abiti alle sfilate di McQueen o Galliano sono sempre stati al centro dello show, questa è solo una volgare imitazione". Altri invece hanno ironizzato "Le modelle non sono state pagate abbastanza per sfilare".

Chi è Elena Velez

Pare che Elena Velez avesse solo cinque anni quando ha iniziato a scarabocchiare modellini di vestiti, a 10 anni ha poi ricevuto una macchina da cucito. Da adolescente un giornalista televisivo l'ha definita "un talento che avrebbe fatto strada come stilista mondiale". È stata Holly Church, madre della designer, a svelare alcuni retroscena della carriera della designer al New York Times. Elena Velez ha raccontato anche le difficoltà che ha dovuto affrontare per farsi strada nel mondo della moda.

Elena Velez alla New York Fashion Week 2022

Non si tratta di un settore semplice, specialmente se sei giovane e se non provieni da una famiglia privilegiata. È esattamente il caso di Velez, che dall'alto dei suoi 28 anni – due figli e un marito pittore – fa ancora fatica a far quadrare i conti. Da quando ha fondato la sua azienda nel 2018, i suoi corsetti asimmetrici e i suoi abiti provocatori avevano conquistato celebrità come Rosalía, Julia Fox, Ariana Grande. Le sue creazioni ruotano intorno al concetto di femminilità tossica e sono state definite fuori dagli schemi e originali. Nonostante il grande successo, in molte interviste si è lamentata dei suoi problemi economici.