Loro Piana e l’ombrello che non ti aspetti: è fatto in cashmere e costa 1500 euro

Loro Piana ha realizzato un ombrello rivestito in cashmere idrorepellente da 1500 euro. Questo tessuto è da sempre protagonista assoluto delle collezioni.

Per un brand una delle sfide principali è guardare al futuro senza snaturarsi, rispettare la propria natura adeguandola ai tempi, così da stare al passo con la modernità, ma senza tradire la propria storia, la propria tradizione. È un equilibrio difficile da raggiungere e mantenere, soprattutto oggi: le innovazioni sono all'ordine del giorno, la tecnologia ha cambiato la produzione, la comunicazione, si sono fatti avanti nuovi materiali.

Loro Piana è un brand che su questo specifico aspetto ha costruito la propria storia, la propria fortuna. Il marchio italiano è specializzato nella lavorazione di cashmere, è su questo tessuto che ha fondato il proprio nome, declinandolo in ready-to-wear, pelletteria, calzature e accessori. Ombrelli compresi.

Sul sito ufficiale, infatti, è disponibile questa new entry, un ombrello con manico in legno di acero e rivestito in cashmere venduto a 1500 euro. Può sembrare paradossale usare un tessuto così delicato, morbido e pregiato per realizzare un oggetto destinato alle intemperie, che per sua natura serve a proteggersi da vento e pioggia.

La Maison, però, ha pensato a una lavorazione che rende il materiale adatto allo scopo, grazie a una tecnologia specifica sviluppata da Loro Piana stessa: Storm System rende il cashmere idrorepellente senza alterarne il caratteristico aspetto sofisticato ed elegante. In questo modo, la Casa di moda è riuscita a coniugare praticità ed estetica, proponendo un prodotto funzionale che però resta coerente con l’estetica del brand, coi suoi capisaldi, con quella visione sempre minimal, essenziale, chic che la accompagna da decenni.

I cambiamenti fanno parte del mondo della moda e possono rivelarsi un motore potente. Ciò che può rivelarsi controproducente, non è il cambiamento in sé, ma la perdita di coerenza, quando un brand abbandona i suoi elementi di riconoscibilità. Questo allontana i clienti, genera confusione, delusione; il mancato riconoscimento può spingere ad avvicinarsi ad altri competitor. Ma con l'ombrello in cashmere, Loro Piano ha fatto ben capire di non avere alcuna intenzione di fare questo passo falso, rimanendo saldamente ancorato al suo punto di forza, a ciò che lo rende riconoscibile sul mercato, un punto di riferimento del settore.

E se 1400 euro per un ombrello possono sembrare un costo eccessivo, non è nulla in confronto all'oggetto entrato nel Guinness World Record come Most Expensive Umbrella. Si tratta di un ombrello in pelle di coccodrillo realizzato dall'azienda italiana Billionaire Couture, disegnato da Angelo Galasso e venduto a 50 mila dollari!