Lidl crea la sciarpa a forma di scontrino fiscale: un’altra mossa vincente dopo le sneakers virali

"Di solito, lo scontrino finisce in tasca. ⁣Da oggi anche al collo! È arrivato lo Sciarpino Lidl": un messaggio del genere, pubblicato l'1 aprile, non poteva che apparire uno scherzo. E infatti tantissimi utenti hanno pensato che fosse un Pesce d'Aprile fatto dalla nota catena di supermercati, nel giorno delle burle per eccellenza. I più lungimiranti, invece, conoscendo la propensione del brand per la moda, hanno capito che un fondo di verità, tutto sommato, la trovata poteva averla. Difatti, oggi il marchio ha confermato che lo Sciarpino Lidl è realtà: il nuovo accessorio brandizzato è pronto a finire negli armadi dei clienti più fedeli.

Non basterà entrare in un punto vendita per acquistare l'accessorio, che si appresta a diventare il nuovo oggetto del desiderio. È invece stato messo in palio attraverso un contest su Instagram, attivo fino al 12 aprile 2026. Partecipando al concorso si può provare a vincere una delle 50 sciarpe in palio: una limited edition insomma, ⁣destinata a pochi eletti, a pochi fortunati. Sono solo due le regole per partecipare e assicurarsi un'occasione di vittoria: ⁣seguire il profilo di Lidl Italia⁣ e lasciare un commento sotto al relativo post taggando un amico. Il montepremi totale stimato è di 1.250 euro, quindi vuol dire che ciascuna sciarpa ha un valore di 25 euro. Ma in questo, come nei casi precedenti, non è questione di valore economico: è questione di esclusività, di esperienza, di appartenenza.

Non è la prima volta che Lidl fa incursione nel mono fashion, attraverso produzione limitate dal design ben definito, sempre ricalcato sui colori aziendali. E ogni volta si è sempre generato un sold out, a dimostrazione della genialità della mossa: un esempio di streatwear accessibile, di pubblicità alternativa, di fidelizzazione fatta oltre i canali canonici, sfruttando la viralità, l'identità, l'ironia soprattutto.

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Nel 2020 la Lidl Fan Collection è stato un successo globale: una vera e propria collezione di abbigliamento completa (sneakers, T-shirt, ciabatte) in blu-giallo-rosso, per vestire i fan della catena di supermercati. La linea era venduta nei supermecati ed è andata esaurita in poco tempo in tutta Europa nonostante ci fossero le restrizioni da pandemia. Il Covid-19 non ha fermato gli acquirenti, pronti a sfidare assembramenti e controlli pur di entrare in possesso anche solo di un paio di calzini. Molto materiale è stato poi rivenduto online a prezzi da capogiro. C'è stata poi la super ironica Lidl By Lidl, la giacca realizzata per festeggiare la reunion degli Oasis il cui nome storpia affettuosamente uno dei brani più iconici della band. Più di recente è stata presentata al pubblico la borsa a forma di carrello della spesa, la Trolley Bag lanciata in collaborazione col designer Nik Bentel. A proposito di borse, però, la vera It Bag del brand è un'altra: la Frakta, ossia l'indimenticabile maxi borsa blu. Questa shopping bag era stata ideata dal fondatore del marchio Ingvar Kamprad e dal suo assistente Sten Lundén ed è diventata iconica. È stata un grande successo la Croissant Bag, laborsa-cornetto andata sold out in pochi secondi.

Tutte queste mosse del brand hanno dimostrato una grande attenzione al mondo contemporaneo, ai suoi meccanismi di comunicazione. L'azienda ha sfruttato l'effetto hype e ha puntato a pezzi in edizione limitata, richiamano quell'esclusività tipica della fashion luxury, ma a un costo decisamente più basso, quindi trasformando il gesto in una democratizzazione della moda, accessibile a chiunque. Questo non ha fatto scemare la desiderabilità, ma ha l'ha amplificata: perché l'importante non è in prezzo, ma ciò che l'oggetto rappresenta. In questo caso, rappresenta proprio l'identità, la fedeltà a un simbolo che appartiene alla quotidianità (il supermercato di fiducia). Si va esattamente contro le logiche dell'Alta Moda: poco e per pochi. Qui è poco, ma potenzialmente per tutti, proprio per ribadire che non è vero il motto "appartieni a questo modo solo se puoi permettertelo". Qui si può far parte di qualcosa spendendo pochissimo.