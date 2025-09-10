L’ironia di Katia Follesa in versione bodybuilder: “No prodotti dimagranti, sì costanza”

Katia Follesa ha denunciato tempo fa una truffa: era diventata, suo malgrado e del tutto a sua insaputa, una testimonial di prodotti per il dimagrimento! L'attrice è tornata sulla questione, ovviamente a modo suo. Lo ha fatto con una foto, mostrandosi in una veste inedita, ribadendo però un messaggio che le sta molto a cuore e che ha sperimentato sulla propria pelle, in prima persona.

Il significato della foto è in versione palestrata

Katia Follesa è stata vittima di una truffa: qualcuno ha usato il suo volto per sponsorizzare prodotti dimagranti. Si trattava, in realtà, di foto e video realizzati con l'Intelligenza Artificiale. Però il fatto che ci fosse il suo volto, negli spot, aveva portato ingenui acquirenti a fidarsi, cadendo nell'inganno di prodotti presentati come miracolosi. Forse, gli autori della truffa si erano affidati alla sua immagine proprio perché l'attrice era effettivamente cambiata molto fisicamente in quel periodo.

Katia Follesa, infatti, ha perso circa 20 chili. Lo ha fatto per motivi di salute, perché ha un problema congenito al cuore da tenere sotto controllo. Questo dimagrimento le è costato ingiuste critiche: qualcuno l'ha accusata di essersi piegata ai soliti stereotipi estetici esistenti nel mondo dello spettacolo. Di colpo, era come se fosse diventata troppo bella per far ridere, come se la sua professionalità fosse venuta meno assieme ai chili sulla bilancia.

La perdita di peso, però, è avvenuta gradualmente, seguita da un nutrizionista e un personal trainer. Ancora oggi, a distanza di tempo, continua a prendersi cura di sé con alimentazione e attività fisica. Nessuna scorciatoia, insomma. Ecco perché la truffa l'ha fatta molto arrabbiare: perché crede fermamente che servano impegno, convinzione e costanza per intraprendere un percorso come il suo. Nessun prodotto miracoloso, insomma. "Per perdere i chili di troppo, bisogna prima volerlo. Poi è doveroso affidarsi alla professionalità di uno o più medici specialisti" ha detto chiaramente in lunga intervista rilasciata a Corriere delle Sera.

I suoi social sono tutt'altro che patinati: si mostra in vesti del tutto quotidiane, condividendo anche momenti di vita familiare, senza filtri. Insomma, sa giocare con la propria immagine, sa ridere di sé e di una foto buffa, senza preoccuparsi troppo della cosiddetta imperfezione o di dover a tutti i costi apparire impeccabile. A volte si cimenta col fotoritocco, ma solo per strappare un sorriso ai follower. Stavolta, per esempio, si è mostrata in versione body builder. Ha ironizzato: "Girano sul web foto e video creati con AI dove sponsorizzo prodotti dimagranti (ennesima truffa). Ovviamente non sono io! Solo con dedizione e costanza si possono ottenere dei risultati, come ho fatto io e come si evince dall’immagine. Se mi scrivete in direct vi faccio una bella scheda".