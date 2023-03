Lilibet è stata chiamata per la prima volta “principessa”: come cambia il titolo dopo il battesimo Lilibet, la seconda figlia di Harry e Meghan, è stata battezzata ed è stata chiamata per la prima volta principessa dopo la cerimonia. Il titolo è stato formalizzato dai Royals?

A cura di Valeria Paglionico

Da diverse settimane si parla molto del principe Harry e Meghan Markle e il motivo è molto semplice: dopo essere stati "sfrattati" da Frogmore House, hanno ricevuto ufficialmente l'invito all'incoronazione di re Carlo III, peccato solo che non abbiano ancora risposto. In molti hanno creduto che la cosa fosse collegata ai rapporti non proprio idilliaci con la Royal Family inglese, in verità potrebbe essere una conseguenza del fatto che i Sussex sono stati impegnati con un evento speciale, il battesimo della piccola Lilibet. Venerdì 3 marzo la bimba ha ricevuto il sacramento e, stando alle indiscrezioni, a partire da questo momento sarebbe una principessa a tutti gli effetti.

Il battesimo di Lilibet

Venerdì 3 marzo è stata una giornata ricca di emozioni per la famiglia Sussex: Lilibet è stata battezzata ed è diventata protagonista di una cerimonia intima nella casa di Montecito, in California. Trattandosi di un evento privato, i papaparazzi non hanno avuto modo di "rubare" qualche foto di Harry e Meghan con i figli ma, nonostante ciò, i tabloid sono riusciti lo stesso a conoscere alcune indiscrezioni. La più dolce? Archie avrebbe ballato con la sorellina durante la cerimonia, dando vita a una scenetta adorabile. Dei Royals, però, nessuna traccia: Harry e Meghan avrebbero invitato Carlo, Camilla, William e Kate ma nessuno ha poi partecipato al ricevimento.

Lilibet e Archie sono Altezze Reali?

Ad aver attirato le attenzioni dei media è stato soprattutto il "titolo gate": Lilibet è ufficialmente principessa oppure no? Dopo la cerimonia è stata chiamata per la prima volta "principessa" dal portavoce dei genitori ma il titolo non è stato formalizzato dai Royals: nell'elenco degli eredi Windsor, infatti, Archie e Lilibet non hanno alcun riconoscimento nobiliare. Presto, però, i Windsor dovrebbero aggiornare il sito ufficiale di famiglia, visto che i piccoli di casa Sussex sarebbero diventati di diritto principi da quando il nonno Carlo è salito sul trono. Solo il sovrano potrebbe sovvertire la regola ufficiale, intervenendo personalmente per revocare i titoli ai suoi eredi. Al momento però il nuovo re non si è espresso sulla questione, dunque Lilibet e Archie rimangono Altezze Reali proprio come previsto.