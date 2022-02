Levante da giovane, il video della prima esibizione con gli scaldamuscoli arcobaleno: “Io ero così” Levante aspetta il primo figlio ma sui social continua a essere molto attiva, basti pensare al fatto che ha condiviso alcuni dolci ricordi dei suoi esordi. Cosa indossò per la prima esibizione della sua vita? Un originale look multicolor.

A cura di Valeria Paglionico

Levante sta vivendo un momento molto emozionante della sua vita: aspetta il primo figlio dal compagno Pietro Palumbo e, a giudicare dall'enorme pancione che sfoggia sui social, le manca davvero poco al parto. Di recente ha voluto celebrare la gravidanza con un servizio fotografico all'insegna del glamour, nel quale si è trasformata in un vero e proprio dipinto con un abito "opera d'arte". Ora, sarà perché la dolce attesa la rende nostalgica o perché preferisce passare il tempo libero a riposarsi a casa, ma la cosa certa è che ha rispolverato alcuni vecchi ricordi. Su Instagram ha condiviso il video della prima esibizione della sua vita, rivelando l'originale dettaglio nascosto nel suo look.

Com'è cambiata Levante

Sono più di 10 anni che Levante è diventata una delle cantautrice più amate del nostro paese e, complice la gravidanza, da qualche tempo a questa parte sta ricordando spesso i momenti emozionanti della sua vita. Di recente ha raccontato ai fan alcuni aneddoti dei suoi esordi nella musica, condividendo foto e video di lei da giovanissima. Com'era prima del successo? Fatta eccezione per l'espressione decisamente più ingenua e le sopracciglia ad ali di gabbiano che odiava, è rimasta praticamente identica. Portava già i capelli lunghi e lisci, amava gli abiti vintage e faceva shopping al mercatino delle pulci (come da lei stessa dichiarato, è lì che aveva acquistato un giubbino anni '70 che amava).

Levante a 13 anni

Il look multicolor per la prima esibizione a 14 anni

È stato però durante la prima esibizione della sua vita che aveva dato il meglio di lei in fatto di stile. Nella didascalia che accompagna il video ha scritto: "Avevo 14 anni e feci la mia prima esibizione a un concorso canoro. Maglione multicolor, gonna arancio, calze nere, scaldamuscoli a righe arcobaleno. Io ero così. E nessuno mi diceva come salire sul palco, cosa fare sul palco e cosa non fare. Andò male, non mi fecero proseguire in gara, nonostante le parole del presentatore e le mie furono “ce l’abbiamo fatta”. A vent’anni di distanza Levante ha capito che dopotutto non è andata poi così male e continua a ricordare con dolcezza quei "coloratissimi" esordi, cosciente del fatto che la creatività in fatto di look non l'ha affatto abbandonata.