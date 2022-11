Letizia di Spagna, regina di stile e icona di eleganza: incanta in abito da sera monospalla Abito blu navy (riciclato), accessori dorati, gioielli di zaffiri: Letizia di Spagna era impeccabile alla serata presso il Gran Teatre del Liceu di Barcellona.

A cura di Giusy Dente

(foto di archivio)

Letizia di Spagna e suo marito il re Felipe hanno partecipato al 175esimo anniversario del Gran Teatre del Liceu, a Barcellona. Per l'occasione la regina anche stavolta ha riciclato il look, una scelta per nulla insolita. Non è infatti la prima volta che ripropone un outfit già visto e questo è un aspetto che ha in comune con Kate Middleton: anche la principessa del Galles è famosa proprio per la sua attenzione agli sprechi, oltre che per la passione nei confronti del low cost (che alterna ai brand di lusso). Alla serata di gala la regina ha dato il meglio in fatto di eleganza, caratteristica per cui è particolarmente apprezzata.

Letizia di Spagna presa dagli impegni reali

Di recente Letizia di Spagna ha preso parte a diversi eventi ufficiali: è un periodo denso di impegni. L'abbiamo vista a Madrid, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale: qui ha partecipato con un abito chemisier indossato per la quarta volta. Poi è volata in Germania col marito, per una cena di gala presso il Bellevue Palace di Berlino: ha incantato i presenti con un abito da sera rosso fuoco, già visto nel 2017. Come questi due, era un look riciclato anche quello sfoggiato al Gran Teatre del Liceu di Barcellona. La prossima tappa importante per la coppia reale sarà il Regno Unito, dove re e regina si recheranno presto in occasione del Remembrance Day. Sarà poi la volta di Boston e Los Angeles.

Letizia di Spagna nel 2017

Letizia di Spagna in abito da sera

Per la serata al Gran Teatre del Liceu Letizia di Spagna ha indossato un lungo abito da sera blu navy di Carolina Herrera, una delle sue stiliste preferite: è lo stesso indossato nel 2017 durante una visita di stato nel Regno Unito. Ha aggiunto al vestito (che lascia una spalla nuda) un paio di sandali Jimmy Choo e una pochette dorata di Magrit. Cinque anni fa la regina aveva completato il look con un diadema: era la tiara floreale spagnola realizzata nel 1962 su richiesta di Francisco Franco. Lui la regalò alla principessa Sofia di Grecia e Danimarca, suocera della regina Letizia, in occasione del matrimonio con il principe Juan Carlos di Spagna. Stavolta ha fatto una scelta di stile più sobria. Ha puntato solo su un paio di eleganti orecchini pendenti con zaffiro e un braccialetto abbinato. Anche gli orecchini appartengono alla regina Sofia di Spagna, che spesso presta a Letizia alcuni dei suoi gioielli più preziosi.