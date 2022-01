Letizia di Spagna, regina animalista: per il primo impegno ufficiale del 2022 sceglie l’eco pelliccia Per la prima parata militare del 2022 Letizia Ortiz ha scelto un abito blu lungo fino ai piedi, abbinato al cappotto must have dell’inverno.

A cura di Beatrice Manca

Letizia di Spagna è una vera e propria icona di stile e sa coniugare perfettamente la tradizione e la moda. In ogni pubblica apparizione è sempre impeccabile e indossa abiti adatti al ruolo di regina ma comunque attuali e perfino casual, pezzi che potrebbe indossare chiunque di noi. Nelle occasioni ufficiali ovviamente c'è un protocollo da seguire, ma anche in questo caso Letizia Ortiz dimostra di essere sempre aggiornata sulle ultime tendenze. Il 6 gennaio ha assistito insieme al marito, il re Felipe, alla prima parata militare del 2022, dove ha incantato tutti con un abito lungo fino a terra e una giacca in eco pelliccia, il must have dell'inverno 2022.

Letizia Ortiz segue il trend dell'eco pelliccia

Letizia Ortiz è impeccabile qualunque cosa indossi, ama riciclare gli outfit e anche nelle serate di gala non disdegna abiti da sera low cost. Per il primo impegno pubblico del 2022 ha scelto un abito lungo fino ai piedi blu allacciato con i bottoni e stretto in vita da una cintura con fiocco. La gonna ampia sfiorava il pavimento e rivelava un paio di pump in velluto blu notte, firmate Magrit. Non poteva mancare un tocco scintillante: una spilla in perle e diamanti e un paio di orecchini preziosi di Bvlgari.

Letizia Ortiz con una giacca Varela

Anziché avvolgersi in un cappotto doppiopetto come avrebbe fatto la Duchessa britannica Kate Middleton, Letizia Ortiz ha preferito un capo più originale e di tendenza: una giacca in eco pelliccia corta, firmata Varela, che portava morbidamente appoggiata sulle spalle. Il capo è stato realizzato appositamente per la regina, secondo quanto riporta il Daily Mail, e quindi non è disponibile il prezzo. I cappotti pelosi sono il capospalla di tendenza dell'inverno 2022 e hanno conquistato le passerelle e le influencer: anche Chiara Ferragni ha sfoggiato una giacca maculata per la prima uscita dopo la quarantena. Ancora una volta Letizia di Spagna si conferma l'icona di moda da seguire della royal family spagnola: elegante e attenta all'ambiente.