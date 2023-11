Letizia di Spagna in total white: il tailleur bianco si indossa con gli accessori oro Letizia di Spagna indossa un tailleur bianco a Madrid in occasione del premio giornalistico “Francisco Ceredo”. La regina è da sempre abile nel riciclare i look e questo outfit non fa eccezione.

A cura di Arianna Colzi

La regina Letizia di Spagna non perde occasione per mostrare i suoi look super trendy. Per la cerimonia di consegna del premio giornalistico “Francisco Cerecedo”, intitolato alla memoria di un giornalista spagnolo scomparso in Colombia, la regina ha riciclato un meraviglioso completo total white. La sovrana, molto attenta anche alle tematiche ambientali, ha riciclato la giacca e i pantaloni, come aveva già fatto in altri incontri pubblici.

Il tailleur bianco di Letizia di Spagna

A Madrid si è svolta la 40esima edizione del premio giornalistico "Francisco Ceredo", iniziativa che, come da tradizione, vede ospiti Letizia e Filippo di Spagna. I due sovrani hanno presenziato alla consegna dell'importante riconoscimento, partecipando alla cena come da tradizione. Per l'occasione, Letizia di Spagna una giacca stile smoking in lana vergine bianca abbinata a pantaloni in lana modello Tackea con fondo ampio, tutto firmato Hugo Boss. La regina di Spagna aveva già indossato lo stesso look in primavera, a Zagabria, in occasione della cena in suo onore organizzata in occasione della visita di Stato in Croazia.

I dettagli oro del look di Letizia di Spagna

A completare il look, Letizia di Spagna ha aggiunto dei dettagli in oro di un brand spagnolo che ama molto: Magrit. Il marchio di moda spagnolo ha firmato tutte le espadrillas portate dalla sovrana per questa estate 2023 ed è uno dei più amati dalla regina consorte. Per questa occasione, Letizia ha scelto una clutch in oro modello Alice abbinata a un paio di slingback sempre in oro. Un look impeccabile a dimostrazione che il bianco non va in vacanza in autunno. A far risplendere ancora di più i tailleur bianco ci hanno pensato due pendenti magnifici in cristallo a forma di fiore. Un dettaglio chic per la più fashion della Famiglia reale spagnola.

