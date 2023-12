Letizia di Spagna in rosso si prepara al Natale: abbina il tailleur alla blusa pied de poule Letizia di Spagna è tornata in pubblico col marito Felipe VI e lo ha fatto con un look che anticipa il Natale. Tailleur rosso e blusa pied de poule: ecco tutti i dettagli dell’outfit della regina.

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dimenticate i tempi in cui Kate Middleton era l'unica e incontrastata regina di stile "reale", ormai anche le rappresentanti delle altre monarchie europee riescono a farle concorrenza con i loro look glamour e sofisticati. Letizia di Spagna, in particolare, è l'emblema dell'eleganza moderna, una Royal che si è liberata dalle rigide regole dell'etichetta e che non ha paura di seguire i trend più gettonati di stagione, il tutto senza rinunciare alla sua innata classe. Dopo l'adorabile giacca tartan black&white di qualche giorno fa, ora è tornata ad attirare le attenzioni dei media internazionali: ecco l'outfit sfoggiato dalla regina che si rivelerà perfetto per il Natale ormai alle porte.

Il tailleur mannish di Letizia di Spagna

Nelle ultime ore si parla molto di Letizia Ortiz a causa dell'intervista rilasciata dall'ex cognato Jaime del Burgo, che avrebbe insinuato di essere stato l'amante della regina e di aver sognato di scappare in sua compagnia. La sovrana chiaramente non ha risposto in alcun modo alle polemiche, anzi, ha continuato a presenziare agli eventi pubblici in programma in compagnia del marito Felipe VI, ultimo tra tutti il Board meeting of the Trustees all'Instituto Cervantes. Per l'occasione la regina ha pensato bene di anticipare il Natale puntando tutto su un adorabile look mannish declinato in rosso. Ha indossato un tailleur firmato BOSS con pantaloni a sigaretta e giacca doppiopetto coordinata.

Tailleur BOSS

La regina spagnola punta sul pied de poule bianco e rosso

A completare il tutto non poteva mancare un ulteriore accessorio in stile natalizio: sotto al blazer Letizia di Spagna ha indossato una blusa di Carolina Herrera a girocollo e con le maniche lunghe, la cui particolarità sta nel fatto che è decorata all-over con l'iconica fantasia pied de poule ma in rosso e bianco. La regina non ha rinunciato ai tacchi a spillo in tinta e a un tocco prezioso e scintillante, per la precisione a un paio di orecchini pendenti con i rubini della gioielleria spagnola Aldao 1911. Capelli sciolti e lisci, trucco appena accennato e sorriso stampato sulle labbra: Letizia non si è lasciata scalfire in alcun modo dalle polemiche che l'hanno vista protagonista nelle ultime ore.