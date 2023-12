Letizia di Spagna, il nuovo look natalizio è rosso con la gonna a fiori riciclata Ieri Letizia di Spagna ha incontrato i membri della fondazione “Princesa De Girona” al palazzo reale di Madrid e ne ha approfittato per sfoggiare un look in pieno stile natalizio: ecco tutti i dettagli del completo rosso e nero dai dettagli fiorati.

A cura di Valeria Paglionico

Letizia di Spagna è una delle regine più glamour d'Europa: libera dalle rigide regole di dress code imposte dall'etichetta britannica, riesce a fare concorrenza anche a Kate Middleton, proponendo dei look sofisticati e glamour a ogni apparizione pubblica. Da qualche giorno a questa parte ha partecipato spesso a degli eventi ufficiali e non ha perso occasione per mettere in mostra il suo spirito natalizio attraverso delle scelte di stile "a tema". Fatta eccezione per il completo black&white col cappotto "rubato" alla principessa del Galles, ha indossato spesso il rosso, stemperandolo però con alcuni dettagli super chic: ecco il suo nuovo outfit che si rivelerà perfetto per le feste.

La gonna a fiori della regina Letizia

Accompagnata dal marito, il re Felipe VI, Letizia di Spagna ha partecipato all'incontro con la fondazione "Princesa De Girona" che si è tenuto ieri al palazzo reale di Madrid. Sarà perché ha dato ufficialmente il via alle feste o perché semplicemente le piaceva l'abbinamento, ma la cosa certa è che la regina è apparsa super chic in rosso e nero. Ha abbinato una blusa di seta total red di BOSS a una gonna midi di Carolina Herrera, un modello leggermente scampanato a fondo nero ma decorato con striscia di fiori sui toni del rosso che parte dalla vita e arriva sull'orlo sinistro. Tutti coloro che avevano l'impressione di aver già visto il capo non si sono sbagliati: dal 2019 a oggi Letizia l'ha sfoggiata altre 3 volte, abbinandola anche allo stesso top a maniche lunghe nel 2020.

Blusa BOSS

Letizia di Spagna brilla con gli orecchini di diamanti e rubini

A completare il look natalizio di Letizia non potevano mancare degli ulteriori dettagli glamour. Ha segnato il punto vita aggiungendo alla gonna un cinturone in stile bondage di Burberry, mentre per quanto riguarda le scarpe ha scelto un paio di stivali di camoscio nero col tacco a spillo di Magrit, uno dei brand spagnoli che preferisce. Questa volta niente borsetta, ha arricchito l'outfit solo con degli orecchini scintillanti di Gold&Roses, per la precisione dei pendenti decorati con diamanti e rubini dal valore di 1.680. Sebbene in fatto di abiti abbia preferito evitare gli sprechi, non ha rinunciato a un dettaglio super prezioso. In quanti prenderanno ispirazione dal suo look durante le feste?