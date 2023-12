Letizia di Spagna in black&white per l’inverno: il cappotto con le perle è lo stesso di Kate Middleton Letizia di Spagna è tornata ad apparire in pubblico durante un evento ufficiale a Madrid e lo ha fatto con un elegante cappotto con bottoni gioiello. La sua particolarità? In passato è stato indossato anche da Kate Middleton.

A cura di Valeria Paglionico

La regina Letizia di Spagna è ormai una delle reali più influenti d'Europa quando si parla di moda, tanto da riuscire a fare concorrenza anche alla "cugina inglese" Kate Middleton. A differenza di quest'ultima è un tantino più libera dalle rigide regole di dress code imposte dalla corona britannica ed è per questo che a ogni apparizione pubblica mixa alla perfezione eleganza e glamour, senza mai dimenticare un tocco iper contemporaneo. Nelle ultime ore ha sorpreso ancora una volta i fan con un adorabile look black&white che si rivelerà perfetto per aggiungere un tocco chic all'inverno alle porte: ecco tutti i dettagli del completo con gonna a pieghe e perle sul cappotto.

Il look bianco e nero di Letizia di Spagna

L'avevamo lasciata in versione natalizia col tailleur rosso, oggi ritroviamo Letizia di Spagna in black&white pronta per dare il via all'inverno. Il marito Felipe VI è rimasto a casa e lei ha partecipato "in solitaria" all'incontro organizzato dalla FAD Youth Foundation (Foundation Against Drug Addiction di cui è presidente onorario) che si è tenuto a Madrid. Per l'occasione la regina ha mixato in modo impeccabile il bianco e nero abbinando una blusa dalla silhouette morbida e senza colletto firmata Sandro Paris a una candida gonna midi di Adolfo Domínguez, un modello a pieghe lungo fin sotto al ginocchio che ha arricchito con una cintura lucida che le ha segnato il punto vita.

Cappotto Carolina Herrera

Il cappotto più amato dalle Royals

La regina spagnola non ha rinunciato agli accessori in tinta, dalla borsetta di pelle di Carolina Herrera, la sua preferita, alle pumps in tinta di Pinkchic guagua. Questa volta ha evitato i vertiginosi tacchi a spillo, ha preferito dei più comodi kitten heels.

Kate Middleton col cappotto di Carolina Herrera

A fare la differenza è stato però il cappotto: per proteggersi dal freddo Letizia ha sfoggiato un coat dress di Carolina Herrera, un modello total black doppiopetto con dei maxi bottoni gioiello a contrasto decorati con delle perle bianche. Il dettaglio che agli esperti non è passato inosservato? Lo stesso soprabito è stato indossato spesso anche da Kate Middleton, a prova del fatto che si tratta di un capo dall'eleganza senza tempo.