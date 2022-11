Letizia di Spagna è trendy con il look a pois: il polka dress è il più amato dalle Royals Letizia di Spagna ha partecipato agli Jaume I Awards col marito Felipe e per l’occasione ha puntato sull’eleganza e l’originalità dei pois. Ecco chi ha firmato il suo polka dress dall’animo romantico e bon-ton.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese non è l'unica ad attirare su di sé i riflettori dei media internazionali, anche gli spagnoli riescono a finire sulle prime pagine dei giornali a ogni apparizione pubblica. La regina Letizia lo sa bene, visto che è diventata icona di stile come la "cugina britannica" Kate Middleton. Se nelle scorse settimane aveva sorpreso i sudditi prima con dei pantaloni di pelle dall'animo rock, poi con una tuta con le ruches sul colletto, ora ha preferito puntare sul bon-ton e sul romanticismo. La moglie di Felipe VI ha partecipato a un evento istituzionale a Valencia e ha sfoggiato un adorabile abito a pois in bianco e nero: ecco chi lo ha firmato.

Il polka dress di Letizia di Spagna

Lo scorso weekend si è tenuta la 34esima edizione degli Jaume I Awards alla Lonja de los Mercaderes, Valencia, una cerimonia che celebra coloro che hanno raggiunto importanti traguardi in diversi settori, dall'economia alla medicina. La famiglia reale spagnola vi ha partecipato in prima linea, dettando legge in fatto di stile. Se il re Felipe è apparso impeccabile in un completo classico e scuro, la moglie Letizia ha preferito puntare sul glamour. Alla cerimonia è apparsa romantica e bon-ton in un adorabile polka dress, per la precisione un modello di Emporio Armani a fondo bianco e con i pois neri, con la gonna morbida lunga fin sotto al ginocchio e le maniche a palloncino con un drappeggio sui polsini.

Il polka dress di Emporio Armani

Letizia di Spagna, l'eleganza minimal della regina

Per completare il tutto la regina spagnola la regina spagnola ha scelto degli accessori in total black: ha segnato il punto vita con un cinturone di pelle firmato Mohel, mentre per quanto riguarda le calzature ha sfoggiato un paio di slingback col tacco a spillo di Carolina Herrera. Non sono mancati i gioielli scintillanti e preziosi, ovvero degli orecchini pendenti con un filo di cristalli e una maxi perla. Il make-up, invece, era naturale e minimal. Insomma, Letizia conosce bene le tendenze più gettonate del momento e non perde occasione per dimostrarlo: così come fatto qualche settimana fa da Kate Middleton, ha puntato tutto sull'eleganza e sull'originalità dei pois.