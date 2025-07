L’estate a fiori di Elodie: chi ha firmato e quanto costa il suo nuovo mini abito

Elodie è tornata sul palco per un esclusivo festival tenutosi in Sicilia e ne ha approfittato per sfoggiare un look in pieno stile estivo: ecco chi ha firmato (e quanto costa) il suo nuovo abito a fiori.

Elodie è una delle indiscusse regine dell'estate 2025 e lo dimostra ogni volta che appare sul palco, dove incanta tutti con la sua bellezza e con la sua sensualità. Lo scorso giugno è diventata protagonista del suo primo mini tour degli stadi, poi ha lanciato il duetto con Sfera Ebbasta e ora si gode questo momento d'oro della carriera tra vacanze con le staff e weekend fuori città col fidanzato Andrea Iannone. Spesso, inoltre, partecipa ai festival italiani più ambiti dell'estate, esibendosi sulle note delle sue hit iconiche. Di recente lo ha fatto ancora, proponendo un look vacanziero glamour e provocante che di sicuro farà tendenza: ecco chi ha firmato e quanto costa il mini dress a fiori indossato dalla cantante.

Il look a fiori di Elodie

Cosa ha indossato Elodie per esibirsi al festival Green Valley 2025 che si è tenuto lo scorso weekend a Trapani? Seguita dalla fidata stylist Giulia Cova, ha lasciato trionfare la sensualità con un mini dress a fiori gialli, arancioni, bianchi e neri firmato KNWLS.

Elodie in KNWLS

Sebbene la stampa floreale venga solitamente considerata troppo "banale" per l'estate, la cantante ha dimostrato che può essere rivisitata in chiave glamour e iper femminile. L'abito che ha sfoggiato, infatti, è contraddistinto da silhouette dritta, spalline sottili, scollatura morbida e drappeggio sul fianco ma la sua particolarità sta nello spacco laterale che mette ancora più in risalto le gambe. Qual è il prezzo del capo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 769 euro.

Abito KNWLS

Elodie con i sandali di vernice

Per completare il look estivo Elodie non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali incrociati in vernice nera di Gianvito Rossi (il cui prezzo è di 446 euro). A fare la differenza è stata l'acconciatura: niente capelli sciolti ed extra long, la cantante ha preferito combattere il caldo con una coda di cavallo alta portata liscia ma con una treccia sul davanti. Make-up con focus su occhi e bocca, gioielli scintillanti di APM Monaco e sensualità da vendere: Elodie sembra non avere assolutamente rivali quando sale su un palco. In quante prenderanno ispirazione da lei per essere super fashion durante l'estate?