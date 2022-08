Leone “hippie” con la camicia etnica: il figlio di Chiara Ferragni ama lo spirito di Ibiza La camicia colorata, i bermuda di jeans e le dita che formano il segno della pace: Leone Lucia Ferragni ha perfettamente colto lo spirito di Ibiza nel suo look!

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni e Fedez si sono goduti una lunga vacanza a Ibiza con i bambini e gli amici: la "zia" Valentina Ferragni è già tornata a casa, Fedez è volato a Tirana per un concerto e la data del rientro si avvicina anche per il resto della famiglia. Prima, però, Chiara Ferragni ha voluto portare i bambini a cena all'Hostal La Torre San Antonio, celebre per il panorama mozzafiato a picco sul mare. La star della serata? Il piccolo Leone che ha incarnato perfettamente lo spirito hippie e rilassato dell'isola spagnola!

Leone e Vittoria sono le star della vacanza a Ibiza

Chiara Ferragni è un'icona di stile amata e seguita in tutto il mondo, ma bisogna ammetterlo: le vere star della vacanza sono Leone e Vittoria. I figli della coppia sono già icone social grazie alla loro simpatia e ai look sempre impeccabili che i genitori scelgono per loro: baby Vitto ci ha conquistato con i bikini colorati, invece Leone ha già colto il mood "Ibiza" tra completi in lino, camicie colorate e t-shirt tie-dye nei colori dell'arcobaleno.

Chiara Ferragni con il figlio Leone a Ibiza

Leone in versione hippie

In assenza di Fedez, Chiara Ferragni e i bambini hanno passato una serata all'insegna del relax godendosi un panorama mozzafiato e un pasto a base di hamburger e patatine. Le foto, come sempre sono state condivise sui social, facendo il pieno di like: Leone è adorabile con i bermuda di jeans e una camicia con collo alla coreana, color arancio bruciato. La caratteristica? I ricami etnici in stile "Bali", da vero hippie anni Settanta! In braccio alla madre fa anche il gesto della pace usato dai movimenti giovanili degli anni Sessanta, con due dita aperte a formare una "V". A proposito di stile hippie-chic: Chiara Ferragni non è da meno, con una lunga gonna di pizzo bianca abbinata a un crop top, il look perfetto per queste serate di fine estate!