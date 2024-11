L’enigmatica storia della “tiara fantasma” indossata dalla regina Camilla

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La regina Camilla ha ripreso a pieno ritmo le attività lavorative dopo la malattia che l'aveva colpita al ritorno dal tour in Australia. A pochi giorni dal primo impegno pubblico (al quale ha partecipato con un'adorabile camicia col colletto Peter Pan), di recente ha preso parte a un ricevimento diplomatico tenutosi tra le mura di Buckingham Palace. Come da tradizione, ha sfoggiato un elegante look da gala e ha completato il tutto con una preziosa tiara di famiglia. Per quale motivo la coroncina di diamanti e gemme di acquamarina viene definita "fantasma"? Ecco la sua misteriosa storia.

Chi ha indossato la Tiara Nastro di Acquamarina prima di Camilla

Si chiama Tiara Nastro di Acquamarina ed è il diadema scelto dalla regina Camilla per partecipare all'evento diplomatico a palazzo, per l'occasione l'ha abbinata a una collana coordinata e al fiocco azzurro simbolo dell'Ordine della Famiglia Reale a cui appartiene. Contraddistinta da cinque pietre acquamarina di grandi dimensioni incastonate in un intricato motivo a nastro tempestato di diamanti, viene considerata una delle corone meno sfarzose della collezione reale ed è per questo che è stata sfoggiata pochissimo dalle regine e dalle principesse inglesi durante gli eventi ufficiali. Prima di Camilla, infatti, l'avevano indossata solo Elisabetta II durante una visita in Canada nel 1970 e nel 2012 Sophie, all'epoca contessa del Wessex.

Perché la tiara acquamarina è definita "fantasma"

La storia della Aquamarine Ribbon Tiara è enigmatica e misteriosa: non se ne conoscono le origini ma gli esperti di gioielli reali in passato hanno pensato che fosse stata realizzata con dei pezzi rotti della più appariscente corona brasiliana di acquamarina che fa parte della collezione reale. Con delle analisi più attente, però, si è scoperto che si trattava di una teoria sbagliata: sebbene la montatura sia identica, sono due pezzi totalmente indipendenti che non fanno parte della stessa serie. La cosa particolare, però, è che per anni l'Acquamarine Ribbon Tiara è rimasta "lontana dai riflettori", probabilmente perché destinata a essere smontata per realizzare una nuova corona per Elisabetta II. Alla fine non è accaduto nulla di tutto ciò ma tanto è bastato per definirla "tiara fantasma", appellativo che ancora oggi conserva.