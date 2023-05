Le vacanze bucoliche del principe George: lavora nelle stalle della tenuta di campagna George ama la vita di campagna e a dimostrarlo è stata la sua ultima vacanza ad Anmer Hall con i genitori e i fratelli. Stando a quanto dichiarato da mamma Kate Middleton, avrebbe l’abitudine lavorare nelle stalle della tenuta reale.

A cura di Valeria Paglionico

George, Charlotte e Louis, i principini del Galles figli di William e Kate Middleton, sono in vacanza. Complice la pausa di metà semestre che gli è stata concessa a scuola, si sono trasferiti ad Anmer Hall, la tenuta di campagna nel Norfolk dove da diversi anni la famiglia ama trascorrere qualche settimana a contatto con la natura. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, però, i piccoli Windsor non si dedicano solo ai giochi e al divertimento: essendo molto alti nella linea di successione al trono hanno anche dei doveri da rispettare, soprattutto il più grande George. Per lui niente privilegi da futuro re e staff che si occupa di ogni suoi singolo desiderio, in verità durante le vacanze si dedica alla vita campestre.

Il lavoro di George in campagna

Kate Middleton ci ha sempre tenuto a trattare i suoi figli come dei bambini "normali" e non come degli eredi al trono ed è per questo che in vacanza gli affida dei compiti "casalinghi" ben precisi. A rivelarlo è stata lei stessa durante una visita in Galles col marito, in occasione della quale si è lasciata sfuggire un piccolo aneddoto su George. Sarà perché deve responsabilizzarsi o perché rientra nella formazione reale, ma la cosa certa è che il principino è impegnatissimo durante i soggiorni in campagna. La sua attività preferita? Aiutare la mamma a prendersi cura delle stalle. Mentre guardava un robot per spostare il mangime, la principessa ha infatti dichiarato: "Era quello il lavoro di George a metà semestre, spostare il mangime".

George alle prese con le attività da boyscout

La passione per la natura dei principini inglesi

Naturalmente al principino vengono affidate solo delle piccole mansioni adatte alla sue età, dallo spostare il fieno al mettere il mangime agli animali, ma è chiaro che così facendo si sta abituando a non avere paura di "sporcarsi le mani". Sia lui che i fratelli, però, sono sempre stati abituati alla vita all'aria aperta, basti pensare al fatto che insieme ai genitori hanno trascorso quasi tutta la pandemia nel Norfolk proprio per godersi la campagna e i momenti immersi nella natura, lontani dalla caotica vita di città. Insomma, a quanto pare il piccolo George adora la vita bucolica e di sicuro ricorderà questi dolci momenti campestri anche quando diventerà re.