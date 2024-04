Perché si fanno gli scherzi del Pesce d’Aprile e dove ha origine la festa del 1 aprile

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Oggi, 1 aprile, si celebra il cosiddetto Pesce d'Aprile, giornata in cui tradizionalmente vengono messi in atto alcuni scherzi divertenti, più o meno sofisticati. Si tratta di una ricorrenza che viene osservata in diversi Paesi del mondo e trae origine probabilmente da una festività dell'antica Roma, l'Hilaria, anche se in molti ritengono prenda spunto dal mito di Proserpina e della festa pagana dei Veneralia. Diverse teorie si susseguono per quanto riguarda la scelta del pesce come simbolo di questa giornata. Negli anni alcuni scherzi sono diventati così famosi al punto che vengono ricordati ancora oggi, come quando la BBC annunciò che il Big Ben sarebbe diventato digitale e che sarebbe stato indetto un concorso per vincere le lancette dell'orologio analogico.

Un scherzo per il Pesce d'Aprile

Cos'è il Pesce d'Aprile e dove trae origine la festa

Il Pesce d'Aprile è una ricorrenza festeggiata in diversi Paesi. Il primo aprile, tendenzialmente, vengono fatti molti scherzi, dall'attaccare un semplice pesce dietro la schiena di una persona, fino a sketch molto più curati e precisi. La sua storia è molto incerta: secondo molti storici trae ispirazione dall'Hilaria, festa romana dedicata a Cibele, dea della natura e della caccia, che si teneva in occasione dell'equinozio di primavera: la festività aveva lo scopo di festeggiare l'allungarsi delle giornate e dunque una stagione più luminosa (hilaris in latino significa "gioioso").

Un pesce d'aprile

Un'altra teoria si lega sempre all'età antica, a quella classica in particolare, con delle similitudini tra il Pesce d'Aprile odierno abbia delle caratteristiche in comune con il mito di Proserpina, che cercava invano la madre dopo essere stata ingannata da una ninfa, e dalla festa pagana dei Veneralia che si teneva appunto il primo aprile.

Uno scherzo fatto il 1 aprile

Perché si festeggia il 1 aprile e il simbolo è un pesce

Altre tradizioni, più accreditate, invece, suggeriscono che il Pesce d'Aprile sia nato in Francia o in Inghilterra nel 16esimo secolo. In Europa, infatti, prima dell'introduzione del calendario gregoriano, il Capodanno si festeggiava tra il 25 marzo e il 1 aprile. Per celebrarlo al meglio venivano scambiati dei regali. Con l'introduzione del calendario che abbiamo oggi, Capodanno è diventato il 1 gennaio: per scherzo i francesi continuarono a scambiarsi i doni il 1 aprile, chiamando l'usanza poisson d'Avril o April's fool (pesce d'aprile). Per questo oggi si festeggia questa giornata nel primo giorno di aprile. Inoltre, questo giorno segnava anche l'inizio del raccolto, occasione tradizionalmente di festa.

Cleopatra

In molti, però, si saranno chiesti perché per una festa dedicata agli scherzi si sia scelto come simbolo il pesce. Le origini non sono chiare, ma una delle più antiche teorie racconta che il beato Bertrando di San Genesio, patriarca di Aquileia nel 1300, avrebbe salvato un Papa che stava rischiando di strozzarsi con una spina di pesce: per gratitudine il pontefice decise che il primo aprile non si sarebbe mangiato pesce. Un'altra teoria, invece, vedrebbe coinvolti Cleopatra e Marco Antonio: in una gara di pesce Marco Antonio avrebbe voluto farsi attaccare già le prede all'amo. Allora Cleopatra avrebbe deciso di attaccare un pesce finto all'amo. Uno scherzo, quindi, realizzato proprio con un pesce.

Gli scherzi più divertenti nella storia del Pesce d'Aprile

Uno degli scherzi più celebri fatti in occasione del Pesce d'Aprile vede coinvolto il Big Ben. La BBC, da sempre autrice di grandi scherzi, diffuse la notizia nel 1980 che il celebre orologio di Londra sarebbe diventato digitali: gli ascoltatori avrebbero potuto vincere le stanghette del vecchio orologio chiamando la BBC. Un altro scherzo molto celebre risale al 1996 quando venne comunicato che il 1 aprile sarebbe diventato l'Internet Cleaning Day, il giorno in cui sarebbe stato cancellato tutto quello che era presente su Internet.

Il Big Ben

Nel 1979 alcuni studenti dell'Università del Wisconsin promettono che, se riusciranno ad essere eletti, porteranno la Statua della Libertà da New York. Una volta conquistate le elezioni scolastiche realizzano il capo e una fiaccola in cartapesta e le posizionano nel lago Mendota, in Wisconsin, insinuando che fosse caduta durante il volo da New York a lì. Il più celebre degli scherzi del Pesce d'Aprile, però, è quello ordito dal regista Orson Welles. Il padre di capolavori come Quarto potere ha lavorato per anni in radio e il 1 aprile decise di realizzare un programma speciale che, però, problemi tecnici non andò mai in onda. Lo speciale venne trasmesso il 30 ottobre con il nome La Guerra dei mondi, una radiocronaca dello sbarco degli alieni sulla terra: lo scherzo venne preso per vero a la popolazione statunitense uscì di casa, tirò fuori le macchine dal garage. Insomma, un vero delirio.

Orson Wells