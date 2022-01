Le sorelle Ferragni con la Vibe Bag di Dior: quanto costa la nuova it bag della Maison La new entry di stagione in casa Dior è la Vibe Bag, che ha immediatamente attirato l’attenzione anche delle sorelle Ferragni: sia Chiara che Valentina l’hanno sfoggiata, in due modelli diversi.

A cura di Giusy Dente

in foto: Valentina Ferragni e Chiara Ferragni

La new entry di questa stagione in casa Dior è la Vibe Bag di Maria Grazia Chiuri realizzata in gomma e pelle, disponibile in tre modelli diversi per dimensioni e prezzo: Bowling, Hobo e Jumbo. Dopo averle ammirata in passerella, durante la sfilata Dior Cruise 2022, sia Chiara Ferragni che sua sorella Valentina non hanno resistito e le hanno sfoggiate in questi giorni, la prima in chiave più casual e sportiva, la seconda in chiave più elegante e chic.

Chiara Ferragni con la Dior Vibe Bowling Bag

La borsa Dior Vibe Bowling è una creazione in pelle con tracolla, caratterizzata da una fascia dove è riportata la firma CHRISTIAN DIOR PARIS, (sulla parte anteriore). Il fondo in gomma presenta invece piedini in metallo dorato e l'iconica stella portafortuna della Maison, la stessa della suola delle sneakers. Si tratta della rivisitazione sartoriale di una borsa sportiva, quella da palestra molto di moda soprattutto negli anni Novanta, che diventa nelle mani della Chiuri un vero e proprio oggetto del desiderio, moderno nelle linee ma al tempo stesso fedele alla Maison, con un leggero tocco vintage.

in foto: la borsa di Chiara Ferragni

È disponibile in diverse varianti, due delle quali si ispirano al mondo classico e all'antica Grecia. La Multicolor D-Cariatides Smooth Calfskin, infatti, riprende le figure femminili scolpite sulle colonne dei templi. La Blue Athlètes Smooth Calfskin, invece, è il frutto di una collaborazione con l'artista italiano Pietro Ruffo, che ha reinterpretato il motivo Athlètes in chiave astratta e colorata, nei toni del blu.

Instagram @chiaraferragni

Costano rispettivamente 5400 e 4400 euro. Quella di Chiara Ferragni è la variante blu del modello base, quello più sportivo e più capiente, di grandezza media. Oltre alla tracolla, alla fascia con firma e alla cerniera, presenta anche un'ulteriore tasca frontale con cerniera. Sul sito del brand costa 3600 euro.

Instagram @valentinaferragni

Valentina Ferragni con la Dior Vibe Hobo Bag

La Hobo è la più piccola dei tre modelli, disponibile in versione Small e Medium: la forma ricorda una mezzaluna. Valentina Ferragni l'ha ricevuta dalla Maison e l'ha indossata per completare un total look Dior bianco e nero dalla testa ai piedi. La borsa in pelle bianca presenta la stessa fascia firmata anteriormente e come la Bowling ha una cerniera sulla parte superiore. Oltre al manico c'è una tracolla removibile e regolabile con fibbia d'ispirazione militare, che consente una portabilità diversa, sia a mano che a spalla.

in foto: la borsa di Valentina Ferragni

Il prezzo è di 2900 euro per il modello medio e 2600 per quello piccolo. La sorella di Chiara Ferragni ha indossato la borsa abbinandola alla cintura Diorquake con la fibbia "D" in metallo (790 euro), cappellino con visiera della stessa Maison (690 euro), cappotto lungo con silhouette svasata (venduto sul sito di Dior a 8000 euro) e stivali con tacco alto.