Le giacche e i cappotti da comprare con i saldi invernali 2023, dal montone al piumino lungo

A cura di Beatrice Manca

Versace, Saint Laurent, Prada, BOSS, Jacquemus

L'arrivo di gennaio porta con sé il momento più atteso dell'anno dalle patite dello shopping: i saldi invernali 2023. In alcune regioni italiane gli sconti sono già iniziati, altre dovranno aspettare (qui il calendario completo) ma in ogni caso è ora di pensare ai capi che vogliamo rinnovare in guardaroba. Le svendite di fine stagioni possono essere il momento giusto per investire su un capospalla, dalla classica giacca in montone al piumino lungo, caldissimo e colorato, fino all'intramontabile cappotto oversize.

1. Il piumino lungo

Il piumino lungo di Versace

I piumini hanno dominato le passerelle Autunno/Inverno 2022-23, confermandosi la tendenza più calda dell'inverno. Approfittando dei saldi, puntate su un modello lungo, magari con la cintura: non ha nulla da invidiare al cappotto e sarà l'alleato di stile per le giornate più fredde e piovose.

2. Il cappotto vestaglia

Il cappotto vestaglia di Saint Laurent

Elegante, sofisticato, intramontabile: vale la pena investire su un cappotto lungo a vestaglia con la cintura, come quelli proposti da Chanel, Missoni e Saint Laurent. Un classico dell'eleganza per essere impeccabili sempre, anche quando le temperature scendono sotto zero.

3. Il montone

Il montone di JW Anderson

La giacca in montone ha visto un grande ritorno sulle passerelle Autunno/Inverno 2022-23. La giacca in pelle e shearling anni Settanta è uno di quei capi che, una volta nell'armadio, acquista valore ogni anno che passa: è unisex, si indossa con tutto e con l'usura diventa sempre più bello e iconico.

4. Il cappotto oversize

Il cappotto oversize di BOSS

Se cercate un nuovo cappotto per l'inverno 2023 puntate sul modello oversize: i ‘maxi coat' hanno conquistato star e passerelle, da Prada a Diesel. Si abbina a tutto e ripara dal freddo anche se indossate solo un minidress. Un caldo rifugio, insomma, per affrontare questo inverno e i prossimi: il cappotto over è un investimento di stile che ci accompagnerà ancora per molte stagioni.