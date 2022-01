Le borse di Marc Jacobs gratis sul sito: un errore tecnico scatena lo shopping Saldi pazzeschi sul sito di Marc Jacobs, ma per errore: in molti ne hanno approfittato, ma la gioia dei fortunati clienti è durata poco.

A cura di Beatrice Manca

Immaginate di risparmiare per potervi permettere finalmente la borsa dei vostri sogni, di cercarla sul sito e scoprire che è in sconto. Una bella notizia no? Immaginate ora che lo sconto sia del 100%. Non è un sogno, è successo davvero a un cliente di Marc Jacobs, che mentre faceva shopping online ha messo nel carrello una tote griffata praticamente gratis. La storia è stata riportata dal Wall Street Journal, ma prima di correre sul sito sappiate che si trattava di un errore tecnico: una volta riparata l'anomalia al sito, il brand ha annullato tutti gli ordini che avevano "approfittato" dello sconto troppo generoso.

Le borse di Marc Jacobs scontate del 100%

Nella mattina del 26 gennaio per alcune ore il sito di Marc Jacobs è andato in tilt, comunicando ai clienti sconti del 100% sulle borse e gli accessori. La notizia si è sparsa velocemente sui gruppi Facebook dedicati alle svendite e su Twitter e molte fashion victim ne hanno approfittato. Uno dei fortunati utenti, dopo essersene accorto, ha comprato una una mini borsa tote jacquard "The Year of the Tiger" scontata per l'intero prezzo e ha poi raccontato la sua esperienza al Wall Street Journal: “Il sito si è bloccato diverse volte mentre stavo navigando, ma alla fine sono riuscita a mettere la borsa che desideravo nel mio carrello".

Ordini annullati dopo l'errore

Tutti gli ordini a prezzi scontati, per quanto inverosimili, sono stati confermati dal brand. La gioia però è durata poco: poche ore dopo una seconda mail di Marc Jacobs ha informato i clienti che si trattava di un errore e quindi gli ordini sarebbero stati annullati. “A causa di un errore accidentale all’interno di marcjacobs.com, il nostro sito web ha temporaneamente comunicato prezzi non corretti che potrebbero aver riguardato i suoi ordini. Tutti i nostri ordini attuati con prezzi errati sono stati cancellati”. E così, niente borse gratis. La magra consolazione? I saldi sono in corso nelle città italiane e si può approfittare delle ultime svendite per mettere nell'armadio una borsa di tendenza.