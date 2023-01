Le autoreggenti non si nascondono più: come indossarle a vista seguendo le tendenze 2023 Le passerelle Autunno/Inverno 2022-23 svelano ciò che è sempre stato nascosto: le autoreggenti diventano protagoniste di look glamour e sensuali, conquistando le star.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra: GCDS, Dolce&Gabbana, Blumarine

Da decenni sono simbolo indiscusso di femminilità e sensualità, un segreto di stile da svelare solo al momento giusto, nel segreto dell'intimità. Adesso però le autoreggenti cambiano pelle ed escono alla luce del sole. Le sfilate Autunno/Inverno 2022-23 infatti la propongono a vista, svelando ciò che prima era minuziosamente nascosto. Da Gucci a Blumarine, le passerelle ci suggeriscono come indossare le calze più sensuali della stagione.

Le autoreggenti, il simbolo di seduzione torna in passerella

Le autoreggenti sono una variante moderna delle calze in nylon e in lycra introdotte negli anni Trenta. Il segreto del successo è l'assenza del reggicalze: una semplice fascia elastica permette di indossarle da sole senza che scivolino giù. Sottili come un collant – ma molto più sofisticate – le autoreggenti sono diventate da subito un pilastro dell'arte della seduzione, riservate alle occasioni speciali. Da qualche stagione, però, la moda è esibirle. Valentino, per esempio, anticipò il trend durante la sfilata Haute Couture Primavera/Estate 2022-23, seguito a stretto giro da Gucci, che ne ha fatto un must delle sue ultime collezioni.

Autoreggenti Gucci

La tendenza è esplosa nelle collezioni Autunno/Inverno 2022-23: Blumarine rilancia la tendenza boudoir tra minidress e calze velate, mentre Dolce&Gabbana pesca a piene mani dalla sensualità retrò anni Cinquanta per le sue celeberrime guêpière.

Le calze autoreggenti di Blumarine

Come indossare le calze autoreggenti a vista

La tendenza, tanto affascinante quanto impegnativa, ha subito conquistato le star: Valentina Ferragni ha posato in lingerie e Damiano dei Maneskin ha sfoggiato il reggicalze ai VMAS. Per seguire il trend delle autoreggenti senza uscire in lingerie si può iniziare indossando le calze velate sotto minidress, come visto in passerella, o in sotto gonne e abiti trasparenti, per un effetto vedo non vedo. Un look per tutti i giorni? Provate le calze alte e spesse, una variante democratica e colorata delle classiche autoreggenti, con gli stivali alti o i mocassini, come fanno Coperni e Chanel. Sono chic e riparano dal freddo: un'ottima alternativa ai collant.