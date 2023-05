Vichy, la fantasia a quadretti è di tendenza nei look per la Primavera/Estate 2023 I quadretti più famosi della moda tornano in passerella e si confermano tra le tendenze della Primavera/Estate 2023: come indossarli e abbinarli.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Maryling, Les Filles D’Eva, Ports1961

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Moda Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fanno allegria solo a guardarli perché evocano l'estate, i pic-nic sull'erba, le passeggiate in riva al mare. Parliamo del Vichy, la fantasia bucolica che da un secolo a questa parte continua ad affascinare la moda. I quadretti colorati su fondo bianco, amati da Brigitte Bardot e Audrey Hepburn, tornano protagonisti delle tendenze Primavera/Estate 2023 in chiave sexy o bon ton.

I look con quadretti Vichy nelle sfilate Primavera/Estate 2023

Questa fantasia a quadretti deve il nome alla città francese di Vichy, famosa per la sua produzione tessile. Dalla dimensione ‘domestica' di questa fantasia (usata soprattutto per i bambini) il Vichy ha rapidamente conquistando la moda, diventando un caposaldo dell'estetica vacanziera degli anni Cinquanta e Sessanta. Indimenticabile l'abito da sposa di Brigitte Bardot a quadretti rosa del 1959: da allora il tessuto quadrettato non è mai sparito dalle tendenze estive, come dimostrano le sfilate Primavera/Estate 2023.

Look Vichy A Better Mistake

La novità? Il tessuto Vichy si libera dell'allure bon ton che lo ha sempre accompagnato per diventare protagonista di look oversize dall'estetica grunge (come i coordinati di A Better Mistake) o per lunghe gonne con lo spacco, come quelle proposte da Ports1961. Non mancano però top con maniche a palloncino o delicati e briosi abiti estivi intrecciati che ci fanno sognare le giornate di sole.

Ports1961

Come indossare la fantasia Vichy

La fantasia a quadretti si presta molto bene a look casual: un abito a quadretti, abbinato a sneakers e camicia di jeans, è la giusta combinazione di comodità e stile per una giornata tra la natura o un weekend rilassato in città. I quadretti bon ton, per contrasto, ingentiliscono top e giacche oversize o accessori dal sapore folk, dalle borse in tela alle visiere. L'abbinamento da provare è con capi sportivi, come felpe e crop top, dai colori neon: romantiche sì, ma con una marcia in più.