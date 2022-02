Le anticipazioni dei look di Sanremo per la seconda serata: chi veste cantanti, conduttori e ospiti Dopo il successo della prima serata, Sanremo 2022 entra nel vivo: ecco chi veste stasera Amadeus e Lorena Cesarini, insieme ai cantanti in gara e ai superospiti.

A cura di Beatrice Manca

La 72esima edizione del Festival di Sanremo entra nel vivo con la seconda serata. Questa sera si esibiranno gli altri 13 Big in gara: tra i cantanti più attesi ci sono Emma, Elisa, che torna in gara per la prima volta dal 2001, l'idolo della generazione Z Sangiovanni e il duo Ditonellapiaga e Rettore. Questa sera Amadeus sarà affiancato da una nuova co-conduttrice, l'attrice Lorena Cesarini, e insieme daranno il benvenuto ad artisti e super ospiti, da Checco Zalone a Laura Pausini. Come ogni anno, si discute delle canzoni ma anche dei look sfoggiati sul palco: tra rumors e anticipazioni, ecco cosa indosseranno questa sera i conduttori, gli ospiti e gli artisti in gara.

I look dei conduttori per la seconda serata del Festival

Amadeus è per la terza volta conduttore e direttore artistico del Festival: ancora una volta si affida all'eleganza di Gai Mattiolo per fare gli onori di casa al teatro Ariston. Ogni sera sarà affiancato da una co conduttrice: martedì era la volta di Ornella Muti, mercoledì è il turno dell'attrice Lorena Cesarini, che vestirà Valentino. L'attrice nella vita di tutti i giorni ha uno stile rock e glamour, ma per la conferenza stampa di presentazione ha scelto un look candido firmato Valentino, con cappottino e zeppe. Questa sera la vedremo quasi certamente in lungo, con scarpe Roger Vivier e gioielli Bvlgari.

Lorena Cesarini in Valentino durante la conferenza stampa

Cosa indosseranno i Big a Sanremo 2022

Gli artisti in gara hanno dato qualche anticipazione di stile sfilando sul green carpet inaugurale. Elisa torna sul palco di Sanremo vestita Valentino: forse sfoggerà un abito bianco in omaggio ai look del 2001. Emma invece sarà vestita da Gucci, brand con cui ha ormai una lunga collaborazione.

Elisa in Valentino sul green carpet

Tra le esibizione più attese c'è quella del duo Ditonellapiaga e Rettore: il connubio tra i due stili sarà dirompente. Ditonellapiaga indosserà le creazioni di Philosophy di Lorenzo Serafini, mentre Donatella Rettore indosserà abiti Stefano de Lellis. Fabrizio Moro indosserà abiti Philipp Plein, mentre i look delle Vibrazioni sono firmati Gaelle Paris.

Sangiovanni in Diesel sul green carpet

La nuova leva di talenti musicali punta su sostenibilità e stile: Aka 7even indosserà un look della stilista ecologista Stella McCartney, Irama tornerà sul palco vestito Givenchy, mentre Tananai debutta con l'eleganza Dior. Sangiovanni porta il suo stile genderless e fresco sul palco dell'Ariston con abiti Diesel. La sorpresa di stile potrebbe essere il duo Highsnob e Hu, che abbiamo visto già sul green carpet vestiti rispettivamente Zegna e Christian Boaro.

Chi vestirà Laura Pausini, super ospite a Sanremo

Tra i super ospiti della seconda serata c'è Laura Pausini, una vera veterana del Festival di Sanremo. L'anno scorso si esibì sul palco dell'Ariston con un look firmato Valentino, composto da una cappa scintillante e da lunghi guanti neri. Con ogni probabilità anche quest'anno si affiderà alla maestria di Pierpaolo Piccioli, designer di Valentino, che l'ha vestita in numerose occasioni importanti. Super ospite anche Cesare Cremonini, che indosserà un completo Giorgio Armani Custom Made. Le donne dell'orchestra anche stasera indosseranno tutte degli abiti firmati Atelier Emé. Non resta che aspettare la sigla, quindi, e ammirare lo spettacolo!