L’autunno di Elisabetta Canalis è no-bra: il maglione si indossa senza reggiseno Look total white per l’autunno? Per Elisabetta Canalis la risposta è sì: ecco il completo bianco con cui ha seguito il trend no-bra.

A cura di Valeria Paglionico

L'autunno 2023 sta entrando nel pieno e le temperature fredde cominciano a farsi sentire, costringendo tutti a dedicarsi a una delle attività più odiate di sempre: il cambio di stagione. Quali sono i trend da seguire quest'anno? A decretarlo sono le star che, come da tradizione, sui social fanno a gara per imporre capi e accessori must, dai cappotti a effetto coccodrillo alle borsette dalle forme originali. L'ultima a essersi aggiunta alla "lista" è stata Elisabetta Canalis che, complici il sole e le temperature miti di Los Angeles, ha avuto la possibilità di mixare alla perfezione stile autunnale, sensualità e glamour: ecco tutti i dettagli del suo look total white "no-bra".

Il trend no-bra è una lotta agli stereotipi

Non indossare il reggiseno ormai non è solo una scelta all'insegna della comodità, è il simbolo della lotta agli stereotipi, un modo per rivelare il proprio animo libero e anti-convenzionale. Non sorprende, dunque, che la mania del no-bra stia letteralmente spopolando: che ci si trovi in ufficio, in un locale o semplicemente per strada, non importa, l'importante è non lasciarsi ingabbiare da un dress code imposto e stereotipato. Elisabetta Canalis, da sempre fan del trend, lo ha seguito anche in autunno, non avendo paura di indossare il maglione senza intimo. Ha scelto un modello crop a costine bianche firmato Akep, la cui silhouette fasciante ha lasciato intravedere i capezzoli.

Elisabetta Canalis con maglione Akep

Elisabetta Canalis in total white

Chi ha detto che il total white si adegua solo all'atmosfera fresca e vacanziera dell'estate? La verità è che i look candidi si stanno rivelando perfetti anche per le stagioni fredde. A darne l'ennesima prova è stata Elisabetta Canalis, che per un passeggiata tra le strade di Los Angeles ha scelto proprio un outfit bianco.

Il look total white di Elisabetta Canalis

Ha abbinato il maglione crop a una minigonna in tinta a vita alta, completando il tutto con degli accessori a contrasto, dalla borsa di cuoio ai maxi stivali in pelle marrone lucida. Il risultato? La showgirl ha aggiunto un tocco di luminosità e di sensualità all'autunno. In quante prenderanno ispirazione dal suo look per le giornate più calde e soleggiate?