Laura Pausini, un messaggio nascosto sotto le scarpe alla prima del suo film Laura Pausini ha presentato in Spagna il suo primo film, Piacere di conoscerti. Ai piedi aveva delle scarpe personalizzate, con un messaggio nascosto: la frase fa riferimento a una sua vecchia canzone.

Come sarebbe stata la vita di Laura Pausini se quel 27 febbraio 1993 non avesse vinto il Festival di Sanremo? Il trionfo nella categoria Giovani con La solitudine l'ha consegnata velocemente al successo e passo dopo passo la sua fama si è estesa ben oltre i confini nazionali. Sono quasi 30 anni di carriera per lei, che ha all'attivo 11 album in studio, 70 milioni di dischi venuti, un Grammy, tour in tutto il mondo, collaborazioni con le star più importanti del panorama musicale e un Oscar sfiorato. E tutto è cominciato sul palco dell'Ariston. Ma se non avesse trionfato cosa sarebbe successo? Se lo è chiesta anche lei e così è nato Piacere di conoscerti, il suo primo film.

Piacere di conoscerti, il film di Laura Pausini

Piacere di conoscerti non è un vero e proprio documentario: si racconta sì la sua vita, ma anche quella che avrebbe vissuto se non avesse vinto il Festival di Sanremo nel 1993. Il film è sbarcato su Prime il 7 aprile e la cantante lo ha dedicato a sua figlia Paola. Dopo averlo presentato a Roma all'Auditorium Conciliazione è stata la volta di Madrid. In Spagna (così come in America latina) è famosissima: ha fatto anche da giudice a The Voice e X-Factor. Alla prima di Piacere di conoscerti ha ricevuto una calorosissima accoglienza e ha stregato tutti con la sua eleganza.

Il look di Laura Pausini alla prima

Laura Pausini è molto legata alla Maison Armani. Al Festival di Sanremo 2018 è tornata al Festival di Sanremo dopo 25 anni indossando un abito nero a sirena di Armani Privè. Si è affidata al brand italiano anche in occasione dei Latin Grammy Awards del 2018, quando si è aggiudicata il premio Best traditional pop vocal album. In quell'occasione ha indossato una creazione di Giorgio Armani sfilando sul red carpet con un abito nero monospalla, con gonna a sirena e decorazioni di cristalli.

in foto: il messaggio nascosto sotto le scarpe di Laura Pausini

Anche quando ha festeggiato i 20 anni di carriera, tutti i look del lancio dell'album celebrativo erano di Giorgio Armani. Il look della presentazione del film a Madrid è stato curato da Nick Cerioni. La cantante ha indossato un look firmato Giorgio Armani: abito blu ricoperto di paillettes e con cintura in vita, pochette e décolleté in velluto. Queste ultime erano il pezzo forte dell'outfit, delle calzature personalizzate che nascondevano un messaggio sotto la suola.

Sulle Instagram Stories ha mostrato il dettaglio delle scarpe. Sulla suola argentata si legge: no hay nada que decir ni nada que pedir sino a ti. Tradotto dallo spagnolo significa: non c'è niente da dire e niente da chiedere se non te. Questa stessa frase è contenuta nella canzone Sino a ti (Se non te, appunto) che in passato ha cantato anche assieme alla popstar messicana Thalia.

Il significato della frase sulle scarpe di Laura Pausini

Il brano Sino a ti faceva parte della raccolta Laura Pausini-20 Grandes Exitos (in Italia Laura Pausini-20 Greatest Hits). Il video conteneva in sovrimpressione una frase in spagnolo che la cantante aveva fortemente voluto inserire: era da poco diventata mamma e proprio alla figlia Paola è oggi dedicato il suo film.

Per tutti coloro che credono nell'amore puro

Nello sguardo delle madri con i loro figli

Nella tenerezza di un letto che accoglie due nonni

In una coppia che tenta di viversi senza mentire

Negli amici che guardando insieme al futuro,

si abbracciano.

Si tratta insomma di un cerchio che si chiude: la maternità abbraccia la carriera arrivando a costruire la donna che è oggi. Laura Pausini è il risultato del successo che ha avuto grazie al costante impegno ma non si riduce tutto a quello: è una donna, è un'artista, è una compagna ed è una mamma. E in tutto questo il filo conduttore è sempre l'amore puro e disinteressato.