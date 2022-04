Laura Pausini lancia Piacere di conoscerti: alla prima del suo film brilla col tubino di paillettes Ieri sera a Roma si è tenuta la prima di Laura Pausini – Piacere di conoscerti, il film documentario dedicato alla vita e alla carriera della nota cantante italiana. Per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile, calcando il red carpet con indosso uno scintillante tubino di paillettes.

A cura di Valeria Paglionico

Per Laura Pausini ieri è stata una giornata speciale: ha lanciato il suo primo film, si intitola Laura Pausini – Piacere di conoscerti e sarà disponibile su Prime Video a partire dal 7 aprile. Di cosa parla? Racconta tutto della vita e della carriera della cantante, soffermandosi soprattutto su chi sarebbe diventata se non avesse vinto Sanremo nel 1993. La prima si è tenuta all'Auditorium Conciliazione di Roma e naturalmente non poteva che essere all'insegna del glamour. Laura, accompagnata da marito, figlia e membri dello staff, ha letteralmente brillato sul red carpet con un abito tempestato di paillettes.

Il look total black di Laura Pausini

Il total black è un classico intramontabile quando si vuole spopolare in fatto di eleganza e Laura Pausini lo sa bene, visto che negli ultimi tempi sfoggia sempre dei look neri agli eventi ufficiali, da Sanremo alle premiazioni internazionali. Anche per la prima del suo docu-film si è trasformata in una dark lady, anche se non sono mancati i dettagli scintillanti. Ha indossato un abito a tubino lungo fino al ginocchio, un modello firmato Tom Ford tempestato di paillettes che le ha fasciato la silhouette. Calze velate, décolleté col tacco a spillo, clutch bag e giacca over: sebbene non abbia osato con i colori, è apparsa ugualmente glamour e sofisticata.

Laura Pausini con il marito Paolo Carta e la figlia Paola

Laura Pausini alla prima col marito e la figlia

"La première di Laura Pausini – Piacere di Conoscerti a Roma è stata una grande festa che custodirò nella mia scatola dei ricordi per sempre. Ringrazio tutte le persone che ci sono state dall’inizio e che erano con me anche questa sera, io non vi ho dimenticato. Lo spettacolo non è ancora finito", sono state queste le parole con cui Laura Pausini ha accompagnato le foto dell'evento sui social. Al suo fianco sul red carpet c'erano le due persone più importanti della sua vita, il marito Paolo Carta e la figlia Paola. Lui impeccabile in un completo total black, la bimba adorabile e trendy in un abitino lilla di Elisabetta Franchi: il debutto mondano della dolce famiglia della Pausini è stato all'insegna del glamour. I tre hanno così dimostrato di essere uniti, affiatati e soprattutto fashion.