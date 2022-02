Laura Pausini fa una sorpresa ai fan: le prime immagini dal set del nuovo video sono in tartan “Oggi giriamo il nuovo video”: così Laura Pausini su Instagram, dove ha spoilerato alcuni dietro le quinte. La cantante indossa leggings e giacca tartan con piume sulle maniche.

A cura di Giusy Dente

Terminata l'avventura sanremese, Laura Pausini è tornata ai suoi impegni. La cantante è stata nuovamente sul palco dell'Ariston, già calcato lo scorso anno in qualità di super ospite. Quest'anno si è esibita ancora alla kermesse per incantare il pubblico con la sua voce e il suo talento: con un look da dark lady ha presentato il suo nuovo brano dal titolo Scatola. Si tratta di una canzone particolarmente importante, visto che farà anche da colonna sonora al film Amazon Laura Pausini – Piacere di conoscerti. La cantante ha cominciato la sua carriera proprio a Sanremo, vincendo la gara nel 1993: ha all'attivo quasi 30 anni di ininterrotto successo. Il pubblico la ama per la professionalità, per la semplicità, per l'umiltà che da sempre la contraddistinguono. Adesso i fan non vedono l'ora di ammirarla nel nuovo videoclip musicale.

Laura Pausini in leggings e giacca tartan

La cantante ha sorpreso i fan mostrando alcuni dietro le quinte del nuovo video clip musicale. Si tratta di quello di uno dei brani del nuovo album. Il video del primo singolo estratto, dal titolo Scatola (come il disco) è entrato immediatamente nella Top 10 delle tendenze Youtube della sezione musica. E con ogni probabilità anche il prossimo avrà la stessa sorte. I fan hanno certamente gradito questi piccoli spoiler, anche se non si sa da quale città arrivino.

Laura Pausini in N21

Una volta giunta sul posto la Pausini ha mostrato il suo look: leggings neri, anfibi e giacca tartan. Si tratta di un look N21, il brand di Alessandro Dell'Acqua di cui in passato ha già indossato le creazioni. Lo ha svelato lo stylist Nic Cerioni, lo stesso che ha curato gli outfit di diversi artisti del cast sanremese: Achille Lauro, Maneskin, Orietta Berti, Jovanotti e Gianni Morandi. L'ampia giacca con maxi tasche, nei colori nero e giallo, è impreziosita da decorazioni con piume sulle maniche: sul sito del brand costa 2200 euro.