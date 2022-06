Laura Pausini balla con la figlia Paola: il video virale con i look “da spiaggia” Bikini, caftano e un tormentone tutto da ballare: Laura Pausini e la figlia Paola hanno conquistato TikTok con la loro esibizione!

A cura di Beatrice Manca

Che Laura Pausini sia su TikTok non è una novità: i primi video sono della metà di marzo. Ma se fino a questo momento la maggior parte dei video sulla piattaforma riguardano il lavoro, il boom di contatti è arrivato con una clip che ritrae la cantante in versione "balneare", in un momento di vacanza insieme alla figlia Paola. La bambina, nata dalla relazione con Paolo Carta, oggi ha nove anni: è stata lei a coinvolgere la mamma star in un trend di TikTok, il tormentone "my money don't jiggle jiggle". Risultato? Il balletto è diventato virale!

Laura Pausini con il maxi caftano bianco

Laura Pausini sul palcoscenico non conosce rivali: alla conduzione dell'Eurovision ha trascinato il pubblico con la sua energia e i suoi look. Ma anche nelle challenge di TikTok ha dimostrato grande talento: la cantante balla con un maxi caftano bianco con maniche in pizzo e scollatura a V, uno degli abiti più freschi da indossare sotto il solleone, e cappellino da baseball nero. Il caftano bianco, mosso ad arte durante la coreografia, rivela il costume da bagno verde scuro che indossa sotto. Il dettaglio più divertente, però, è l'espressione seria che Laura Pausini mantiene per tutto il video, prima di sciogliersi in un sorriso alla figlia.

Il balletto mamma-figlia su TikTok

Laura Pausini mostra raramente la figlia sui social: ha scelto di garantire a Paola una vita il più normale possibile, lontane dai riflettori. Le apparizioni insieme sono rare e sempre nel segno della felicità: la festa di compleanno a tema Titanic, per esempio, o un viaggio madre-figlia da sole. Adesso Paola torna protagonista con un look da spiaggia trés chic: bikini a quadretti Vichy e occhiali maxi da diva con la montatura colorata. Divertita, la cantante ha scritto: "Quando pensavi di aver già visto e fatto tutto, arriva tua figlia e… jiggle jiggle". La bambina seguirà le orme della madre? a giudicare da com'è a suo agio nella coreografia si direbbe proprio di sì!