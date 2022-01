L’amica geniale 3, Lenù con giacca a fiori e Lila in rosso: i look per il lancio della nuova stagione Nelle ultime ore si è tenuta a Roma la conferenza stampa per il lancio della terza stagione de L’amica geniale e ad attirare i riflettori sono state le attrici protagoniste, Margherita Mazzucco e Gaia Girace, alias Lenù e Lila. Le due si sono sfidate a colpi di stile tra tacchi, dettagli griffati e stampe floreali.

Sta per partire la terza stagione de L'amica geniale, la serie diretta da Daniele Lucchetti e ispirata ai libri di Elena Ferrante che racconta della profonda amicizia che lega le protagoniste Lila e Lenù. Il nuovo capitolo si intitola L’amica geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta e andrà in onda a partire dal 6 febbraio alle 21:25 su Rai 1. Nelle ultime ore si è tenuta a Roma la conferenza stampa per il suo lancio e ad attirare i riflettori sono state le due giovani attrici protagoniste, Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Tra dettagli griffati, tacchi e stampe floreali, si sono sfidate a colpi di stile: ecco cosa hanno indossato per l'evento esclusivo.

Gaia Girace, il look rosso di Lila

Gaia Girace, l'attrice che ne L'amica geniale ricopre i panni della ribelle Lila, ha puntato sul total red per il lancio della terza stagione della serie. Alla conferenza stampa ha incantato tutti con un minidress firmato Valentino, per la precisione un modello chemisier con la gonna a pieghe e una cappa incorporata che le ha donato un mood da principessa. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté con il tacco medio color nude, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti ed extra lisci, mettendo in risalto il caschetto dritto e netto.

Margherita Mazzucco, Lenù indossa i pantaloni

L'attrice che interpreta Lenù, Margherita Mazzucco, ha invece preferito dei toni più tenui. Per il lancio del L'amica geniale 3 ha infatti indossato un completo nero con pantaloni palazzo e giacca di velluto crop ma senza bavero, decorata dei dei ricami floreali e multicolor sul petto. L'ha portata abbottonata, lasciando però intravedere la t-shirt total white a girocollo. Ha poi sfoggiato un paio di stivaletti di pelle nera con la punta quadrata e un mezzo raccolto con dei ciuffi che le cadevano sul lato del viso. Lenù e Lila stanno crescendo e, stagione dopo stagione, diventano sempre più glamour e sofisticate.