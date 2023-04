Lady Gaga col caschetto biondo e il trucco sbavato si trasforma in Harley Quinn Lady Gaga è la nuova Harley Quinn in “Joker: Folie à Deux” di Todd Phillips. Sono tutti curiosi di vedere l’attrice nei panni della criminale.

A cura di Giusy Dente

In Joker: Folie à Deux del regista Todd Phillips è Lady Gaga a vestire i panni di Harley Quinn. La cantante si è nuovamente cimentata sul grande schermo come attrice, dopo le prove riuscite di A star is born e House of Gucci. Ha annunciato di aver terminato le riprese: il set è stato allestito a New York e ha richiesto intense settimane di lavoro accanto a Joaquin Phoenix, che anche in questo secondo capitolo interpreta il ruolo principale, quello del pagliaccio del crimine. Il sequel uscirà nelle sale nel 2024 e le aspettative sono altissime, sia perché il primo film è stato un successo sia per la composizione del cast.

Lady Gaga è la nuova Harley Quinn

Lady Gaga è la nuova Harley Quinn e i fan non vedono l'ora di vederla ancora sul grande schermo, in questo difficile ruolo. In origine nella serie Batman è stata concepita dai suoi creatori come psichiatra del manicomio Arkham Asylum, dove incontra e si innamora di Joker diventando sua complice e amante. Di fatto decide di seguirlo nelle sue attività criminali.

Come è cambiato l'aspetto di Harley Quinn

Nel tempo e a seconda delle produzioni, il suo aspetto è cambiato e si è distaccato da quello pensato in origine. All'inizio il suo abbigliamento tipico era un costume da giullare nero e rosso con l'iconico passamontagna coi campanellini. Poi è diventata la regina dei quadri, poi è stata un'infermiera vestita di viola e rosso. Tra look moderni e rivisitati e altri più fedeli all'originale, i capelli biondi sono rimasti gli stessi, fino al famoso Suicide Squad. Qui lòa supercriminale dell'universo DC è stata interpretata da Margot Robbie, con due codini ai lati della testa, uno rosa e uno azzurro.

Lady Gaga truccata come Joker

Fino ad oggi sono state rilasciate poche immagini dal set di Joker 2, sufficienti a incuriosire i fan. Nella prima immagine l'attrice indossa una giacca rossa, calze a rombi Emilio Cavallini e sul volto un trucco in omaggio a Joker. Questo make-up "sfatto" è visibile ancora meglio nella seconda foto diffusa. L'ha condivisa la stessa Lady Gaga, per annunciare ufficialmente la fine delle riprese. Ha il viso sporco, sulle labbra un rossetto rosso leggermente sbavato ed è ben visibile la bordatura nera intorno agli occhi. Le aspettative, dopo queste nuove immagini, sono salite alle stelle.