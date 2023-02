Isabel Totti come Harley Quinn: la trasformazione per Carnevale con le codine colorate e gli anfibi Isabel Totti, la figlia più piccola di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha dato il via alle feste di Carnevale e lo ha fatto con un travestimento rock. Si è trasformata in Harley Quinn con tanto di anfibi e capelli colorati: ecco le foto.

A cura di Valeria Paglionico

Martedì 21 febbraio sarà l'ultimo giorno di Carnevale ma i festeggiamenti sono già partiti da diversi giorni nel nostro paese. Party scatenati, parate e sfilate di carri: tra una celebrazione ufficiale e l'altra sono moltissimi coloro che hanno già scelto e sfoggiato il travestimento di quest'anno, documentando tutto sui social per fare "invidia" ai propri followers con delle idee originali e sopra le righe. Questa mattina è stato il turno di Isabel Totti, la più piccola dei figlie di Ilary Blasi e Francesco Totti, che ha dato il via alle celebrazioni di Carnevale con un costume ispirato ad Harley Quinn, l'ormai iconica fidanzata di Jocker, il cattivo di Batman.

La pettinatura alla Harley Quinn di Isabel Totti

Ilary Blasi è tornata a postare sui social ma questa volta non ha documentato le sue vacanze da sogno col fidanzato Bastian. Stamattina si è dedicata alla figlia più piccola Isabel Totti, che oggi per la prima volta ha sfoggiato il costume di Carnevale scelto per il 2023. La bimba si è trasformata in Harley Quinn, per la precisione nella versione interpretata da Margot Robbie in Suicide Squad (film del 2016). Ha già i capelli biondi come l'attrice, dunque si è limitata a legarli in due codine laterali, colorando le punte in azzurro e rosso con della tintura temporanea. Non ha rinunciato al trucco, ha infatti imitato mamma Ilary con un tocco di rossetto rosso sulla bocca e si è lasciata disegnare un cuoricino sulla guancia.

Isabel Totti come Harley Quinn

Il look bicolor alla Harley Quinn

Naturalmente non è mancato l'outfit a tema: Isabel è apparsa adorabile in un completino bicolor dall'effetto merallico: sia la giacchetta sportiva che i pantalonicini sono divisi in "due parti", da un lato sono rosso fuoco, dall'altro blu elettrico. Per completare il tutto la piccola di casa Totti ha scelto un paio di collant velati e degli anfibi dall'animo rock. Ha corso tra i prati in compagnia di un'amichetta, divertendosi a lanciare coriandoli come impone la tradizione di Carnevale. Quante saranno le bambine che prenderanno ispirazione da Isabel per le loro prossime feste in maschera?

