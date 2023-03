Isabel Totti da piccola: com’è cambiata la figlia di Ilary Blasi Ricordate com’era Isabel Totti da piccolissima? Ci ha pensato la mamma Ilary Blasi a soddisfare le curiosità dei fan: ecco la vecchia foto della bambina.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è attivissima sui social da quando ha detto addio a Francesco Totti, tanto che il suo divorzio è riuscito a diventare un "affare mediatico". Mostra i look scelti per le serate speciali, rivela i piccoli segreti di bellezza di cui si serve regolarmente e documenta la "normale" quotidianità familiare. Complice il fatto che il fidanzato Bastian vive in un'altra città, trascorre molto tempo in compagnia dei figli, ai quali dedica tutto il suo tempo libero. È per la terzogenita Isabel, ad esempio, che ha scavato nei vecchi album di famiglia: ecco com'era la bimba pochi mesi dopo la nascita.

La doce dedica di Ilary Blasi

Qualche giorno fa Isabel, la terza figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha compiuto 7 anni e come regalo ha ricevuto una maxi festa a tema total pink, in occasione della quale si è vestita in coordinato con la mamma. Quest'ultima, però, ha voluto celebrarla in gran stile e, oltre al party e alla torta consegnatale allo scoccare della mezzanotte, le ha dedicato delle parole dolci e speciali sui social. Ha rovistato tra i vecchi album di famiglia e ha ritrovato una tenerissima foto di quando la bimba era piccolissima, accompagnando il tutto a questa didascalia: "Tanti auguri piccola donna del mio cuore…Isabel 7".

Isabel Totti e Ilary Blasi

La vecchia foto di Isabel Totti

Com'era Isabel da piccolissima? Meravigliosa come oggi, anche se col tempo è decisamente cambiata. Pochi mesi dopo la nascita aveva i capelli più scuri rispetto a oggi ma vantava già gli occhi azzurri e penetranti che ancora oggi la contraddistinguono. Diamantini alle orecchie, mollettine fucsia e maglioncino bianco: la bimba era una vera e propria bambola. Col tempo la chioma di Isabel è diventata bionda come quella della mamma e, tra un viso meno paffuto e dei look sempre più ricercati, sembra essere una vera e propria star. Da grande seguirà le orme della mamma nello spettacolo?