Lady Gaga cambia look per il tour, ora ha le sopracciglia bicolor (e decolorate) Lady Gaga è alle prese col suo tour e sul palco non perde occasione per mettere in mostra il suo animo trasformista. Di recente, ad esempio, si è mostrata nel backstage con delle originali sopracciglia bicolor: ecco il risultato.

A cura di Valeria Paglionico

È fin dagli esordi della sua carriera che Lady Gaga ha dimostrato di essere un'indiscussa regina in fatto di trasformismo. Da quando ha debuttato a oggi ha spaziato tra capelli platino, chiome total black, parrucche rosse, sperimentando i tagli più svariati ed estremi. Nelle ultime ore ha pensato bene di aggiungere una piccola novità alla sua immagine e il motivo è molto semplice: è alle prese col tour Chromatica Ball e sul palco ama proporre sempre dei look nuovi e particolari. Questa volta, però, gli abiti e i capelli non c'entrano nulla, la cantante ha seguito il trend delle sopracciglia decolorate declinandolo in una versione davvero sopra le righe.

Il look cozy di Lady Gaga

Il tour di Lady Gaga, Chromatica Ball, è stato rimandato per due anni a causa della pandemia ma ora è diventato finalmente realtà e la popstar non perde occasione per documentarne ogni dettaglio sui social. Al di là delle foto sul palcoscenico con dei look scintillanti e d'impatto, ad attirare le attenzioni del pubblico nelle ultime ore è stato un video selfie in primo piano realizzato dalla cantante in persona. Niente tacchi e vestiti di scena, ha preferito la comodità di una tuta total black con felpa e pantaloni coordinati, completando il tutto con i capelli sciolti e leggermente spettinati. Sul viso, inoltre, porta solo pochissimo trucco, rivelando così il suo aspetto "al naturale".

Lady Gaga segue il trend del total bleach

Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan della Germanotta? Ha seguito il trend delle sopracciglia decolorate. A differenza della mania proposta in passerella moltissime volte, ovvero quella del total bleach che "cancella" completamente le sopracciglia con un tocco di tintura nude, lei ha mixato il platino e il suo colore naturale dando vita a un originale effetto bicolor. Al centro le sopracciglia sono scure, mentre sui lati sono ghiaccio, dunque quasi invisibili. Così facendo Lady Gaga non ha modificato drasticamente il suo viso, ha semplicemente dato vita a un gioco di colori e di forme apparendo più trendy che mai. In quanti la imiteranno?