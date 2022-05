La trasformazione di Zendaya: capelli corti e ricci naturali sul set del nuovo film Zendaya sta lavorando al prossimo film di Luca Guadagnino e proprio dal set di Changellers arrivano le immagini che testimoniano la sua radicale trasformazione.

La gara di stile sul red carpet del Met Gala 2022 si è combattuta senza Zendaya, che senza dubbio avrebbe avuto ottime possibilità di primeggiare su tutti i presenti. L'attrice quest'anno non ha partecipato alla serata di gala, dove in passato si è sempre distinta con look impeccabili e di grande effetto, cosa che in realtà non manca mai di fare a ogni evento. Non a caso la 25enne è stata premiata dal Council of Fashion Designers of America, che le ha conferito il Fashion Awards 2021: è lei l'icona di moda del momento, la regina dei red carpet.

Perché Zendaya non era al Met Gala 2022

Zendaya ha partecipato diverse volte al Met Gala e quest'anno la sua assenza si è fatta sentire. La prima volta, nel 2015, ha scelto un abito corto con lungo strascico di Fausto Puglisi. L’anno successivo si è invece affidata a Michael Kors per un look futuristico d’oro. L’outfit del 2017, firmato Dolce&Gabbana, era un tripudio di vivacità e colori, con fiori e pappagalli stampati su corpetto e ampia gonna del vestito. Nel 2018 ha osato interpretando sul red carpet Giovanna D'Arco, una simil armatura realizzata per lei da Versace. Infine, nel 2019 ha incantato tutti con un abito da sera da vera principessa di Tommy Hilfiger: sembrava Cenerentola appena scesa dalla sua carrozza incantata. La sua assenza era stata annunciata diverse settimane fa: l'attrice è molto impegnata sul set del suo nuovo film. Direttamente da lì arrivano le foto che testimoniano la sua trasformazione in fatto di hair look.

Il nuovo look di Zendaya

Proprio da Boston, dal set del nuovo film a cui la 25enne sta lavorando arrivano le immagini che testimoniano la sua trasformazione. L'attrice sta girando Challengers, di Luca Guadagnino, in cui interpreta una campionessa di tennis. Forse per esigenze di copione ha dovuto modificare la sua immagine e cambiare hair look. Non è affatto nuova a questi colpi di testa, che in realtà mette in atto non sempre per questioni lavorative e non sempre in m odo radicale, ma affidandosi a parrucche o magari extension. In passato l'abbiamo vista davvero con chiome di ogni tipo: con le treccine, coi capelli in stile afro, con la chioma di ogni colore. Il nuovo taglio di capelli, portati naturalmente ricci, le arriva poco sopra le spalle. È un caschetto castano con riflessi più chiari che le dona un'aria particolarmente sbarazzina e giovane.