La trasformazione di Sophie Codegoni: cambia hair look dopo la rottura con Alessandro Basciano Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati. L’ex gieffina ha inaugurato questa nuova fase della sua vita con un nuovo hair look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Si dice che una donna che cambia hair look è una donna che cambia vita. Forse è vero, nel caso di Sophie Codegoni. L'ex gieffina, infatti, ha posto fine alla relazione con il compagno Alessandro Basciano, padre della figlia Celine. La coppia, in crisi da tempo, si è definitivamente detta addio, ma hanno intenzione di restare una famiglia per il bene della piccola, che ha poco più di un anno. Il nuovo hair look dà l'avvio alla nuova vita della 23enne.

Il nuovo hair look di Sophie Codegoni

Complice l'estate, ma anche la nuova stagione in cui è entrata la sua vita, Sophie Codeogni ha cambiato hair look, una trasformazione che in effetti arriva in un momento delicato della sua vita privata. Dopo settimane di rumors, l'ex gieffina ha confermato la rottura col compagno Alessandro Basciano. I due si erano conosciuti e innamorati all'interno della casa del Grande Fratello. In breve tempo la convivenza, poi la romantica proposta di matrimonio sul red carpet del Festival di Venezia e la nascita di una bambina.

Alle nozze i due non ci sono mai arrivati. Mesi fa c'è stata una pesante crisi, che li ha visti divisi per molto tempo, a causa dei presunti tradimenti da parte di lui. La riconciliazione, che i fan tanto aspettavano, è arrivata ma è durata poco. Ora i due sembra siano giunti definitivamente al capolinea del loro amore. Si vocifera che lei abbia un flirt in corso con l'attore Aaron Piper, star di Netflix con la serie Élite.

A tutti questi cambiamenti, la 23enne ne ha aggiunto un altro: una nuova acconciatura. Sui social, dove è quotidianamente molto attiva, ha mostrato la trasformazione: al posto dei vecchi capelli lunghi biondo scuro, c'è ora un caschetto di un biondo più freddo, con lunghezze pari e due ciocche più corte che incorniciano il viso davanti.