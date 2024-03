La trasformazione di Millie Bobby Brown, com’è cambiata Undici di Stranger Things Millie Bobby Brown, l’attrice che interpreta Undici in Stranger Things, ha appena compiuto 20 anni e si prepara a sbarca su Netflix con un nuovo film da protagonista, Damsel: ecco com’è cambiata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Millie Bobby Brown ieri e oggi

Millie Bobby Brown è tornata. L'attrice che interpreta Undici in Stranger Things è impegnata nel tour promozionale del nuovo film Netflix Damsel, dove interpreta una giovane principessa. L'attrice, che ha compiuto 20 anni lo scorso 19 febbraio, ha vissuto tutta l'adolescenza sotto i riflettori, visto il successo dello show, che quest'anno tornerà con la quinta stagione. Negli anni in molti sul web hanno discusso riguardo la sua scelta di indossare abiti "da adulta", che la facevano apparire più grande della sua giovane età. Non sono mancate anche illazioni su eventuali ricorsi alla chirurgia estetica, visto il cambiamento di Millie Bobby Brown, smentiti però dalla diretta interessata. Vediamo com'è cresciuta.

Millie Bobby Brown ieri

L'attrice britannica classe 2004 diventa nota al grande pubblico nel 2016, a soli 12 anni, quando su Netflix debutta la prima stagione di Stranger Things. L'interpretazione di Millie Bobby Brown viene notata anche dalla critica che la nomina al Premio Emmy e agli Screen Actors Guild Award. Brown cresce sotto i riflettori, diventando una giovane donna. Non sono mancati i momenti in cui sui social ha mostrato le sue imperfezioni di giovane adolescente, postando foto della sua acne su Instagram.

Millie Bobby Brown nei panni di Undici

Ha fondato anche un brand di make up, Florence by Mills, con l'obiettivo di promuovere un trucco naturale che faccia sentire bene le ragazze della Gen Z come lei. Ha fatto discutere anche la notizia dello scorso aprile, quando Millie Bobby Brown, a soli 19 anni, ha annunciato le nozze con il suo fidanzato di lunga data Jake Bongiovi, figlio dell'omonimo cantante. Negli anni, Brown ha detto addio agli abiti genderless della sua Undici, optando per look più chic e anche sensuali.

Millie Bobby Brown alla prima di Damsel con Jake Bongiovi

Millie Bobby Brow, la star di Stranger Things oggi

Per la première di Damsel a New York, Millie Bobby Brown ha stupito tutti con lunghi capelli castani, illuminati da colpi di luce. L'attrice, 20enne da poche settimane, ha stupito tutti con un abito custom made di Louis Vuitton con maxi spacco e una texture davvero particolare. Il tessuto del vestito, infatti, ricordava la pelle di un drago, personaggio fantastico che ritroveremo nel film. A completare l'outfit, un paio di sandali gioiello. La giovane bambina di Hawkins non c'è più: al suo posto c'è una giovane donna splendida.

Millie Bobby Brown alla prima di Damsel