La trasformazione di Ludovica Bizzaglia: addio ai capelli lunghi, ora ha il long bob mosso Ludovica Bizzaglia ha drasticamente cambiato hair look: ha tagliato la lunga chioma rossa per la prima volta e ha scelto un long bob mosso trendy e sbarazzino.

A cura di Giusy Dente

"Ciao, mi sono svegliata e ho deciso di tagliarmi i capelli. È la prima volta che succede in 26 anni, quasi 26 anni e mezzo. Ricordo anche che sono gemelli, gemelli ascendente gemelli. Prevedo grandi cose per questo 2023": così Ludovica Bizzaglia ha stupito fan e follower mostrando la sua drastica trasformazione. Ha scelto un'acconciatura di tendenza in questo Autunno/Inverno 2022-23: un intramontabile caschetto, ma in versione più lunga e mossa, amatissimo dalle celebrities.

Il nuovo hair look di Ludovica Bizzaglia

Ludovica Bizzaglia ci ha dato un taglio e anche netto! L'attrice ha sempre portato i capelli lunghi e la sua chioma rossa è diventata una sorta di marchio di fabbrica per lei. Coi capelli ha avuto un rapporto complesso e non sempre facile. Oggi sono qualcosa che fan e follower apprezzano tantissimo, lei stessa ha imparato a guardarli come un punto di forza, una caratteristica di unicità. Ma non è stato sempre così. In passato è stata bullizzata, a causa di dicerie e storie che identificavano le persone coi capelli rossi come portatrici di sfortuna.

A Fanpage.it ha raccontato di averci fatto pace solo quando ha iniziato a lavorare come attrice. Sin dagli esordi, l'hair look della 26enne è sempre stato all'insegna della chioma lunga, alternando acconciature lisce e altre all'insegna delle onde morbide. All'improvviso, però, da brava gemelli le è venuta voglia di sperimentare e stravolgere tutto. Così si è recata dal suo hair stylist di fiducia e ha cambiato stile.

Ha scelto un long bob leggermente mosso davvero sbarazzino, che esalta il colore naturalmente rosso della chioma. I commenti sui social sono di grande entusiasmo e apprezzamento: la trasformazione ha riscosso molto successo e l'attrice ha ricevuto una pioggia di complimenti. "Prevedo grandi cose per questo 2023" ha scritto: chissà cos'altro bolle in pentola!