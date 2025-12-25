Il video della sorpresa di Natale di Kate Middleton: il significato del duetto al pianoforte con Charlotte

Instagram @princeandprincessofwales

Kate Middleton anche quest'anno ha organizzato un evento che ha particolarmente a cuore: il concerto di canti natalizi presso l'Abbazia di Westminster. Alla serata Together at Christmas del 5 dicembre la principessa ha partecipato assieme al principe William e ai loro tre figli: c'erano Charlotte (12 anni), George (10 anni) e Louis (7 anni), tutti vestiti coordinati.

La serata è stata trasmessa in tv e per l'occasione, la principessa del Galles ha voluto fare una sorpresa. Una piccola anticipazione è stata data sui social qualche ora prima: una foto criptica, poi un video, con la didascalia "Un duetto speciale".

Il duetto in questione è stata un'esecuzione al pianoforte che vedeva l'una accanto all'altra, con le dita sui tasti bianchi e neri, Kate Middleton e la secondogenita Charlotte. La principessa è una talentuosa pianista: da piccola prendeva lezioni sia di pianoforte che di flauto. Ha avuto modo di mostrare la sua bravura al mondo intero proprio alla vigilia di Natale del 2021 durante il concerto Together at Christmas di quell'anno, organizzato in memoria delle vittime della pandemia.

In quell'occasione, c'era stato un toccante duetto con Tom Walker al pianoforte sulla canzone "For Those Who Can't Be Here". Kate Middleton ha bissato l'esperienza con una seconda esibizione pubblica nel 2023, pre-registrata per l'Eurovision Song Contest, quando si era cimentata con la Kalush Orchestra ucraina vestita di blu, colore della bandiera del Paese in guerra. Anche la principessina prende lezioni di piano: ha ereditato la passione materna per la musica. Fino a questo momento, però, nessuno le aveva mai viste e ascoltate insieme.

Il duetto è stato registrato nel Inner Hall del Castello di Windsor. Madre e figlia hanno suonato Holm Sound di Erland Cooper, compositore e produttore scozzese delle Isole Orcadi, il cui lavoro è ispirato alla natura e alla connessione, temi molto cari alla principessa del Galles. Ha infatti ammesso di aver trovato grande giovamento nel rapporto con la natura, durante i mesi di chemioterapia. La natura ha avuto un impatto benefico su cuore e mente, in essa ha trovato conforto, forza, coraggio e speranza. Scegliere proprio quel brano e suonarlo in chiave madre-figlia è dunque significativo, ha una duplice valenza: è un inno a prendersi cura di sé nel corpo e nello spirito, anche coltivando i rapporti personali e familiari, nutrendosi di amore e godendo delle bellezze che il mondo ci ha dato là fuori.