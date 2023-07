La sfilata Valentino Haute Couture nel castello di Chantilly: anticipazioni e dove vederla in diretta Valentino “lascia” Parigi e presenta la nuova collezione di Haute Couture tra le mura di un antico castello: lo Chateau de Chantilly, famoso per le sue opere d’arte e il dolce che ne porta il nome.

A cura di Beatrice Manca

foto dal sito valentino.com

A Parigi è iniziata la settimana dedicata all'Haute Couture: oggi, mercoledì 5 luglio, è la giornata di Valentino, che presenta la collezione d'Alta Moda Autunno/Inverno 2023-24 nello Château de Chantilly. Il nome sarà familiare agli appassionati di cucina: proprio tra le mura di questo castello sarebbe nata la celeberrima crema. Ma, dolcezza a parte, è facile capire perché lo stilista Pierpaolo Piccioli abbia scelto questa location, considerata un vero e proprio gioiello architettonico tra le colline dell'Oise. La sfilata è prevista al tramonto, alle 20:00, e si può seguire comodamente da casa. Dalle ispirazioni agli ospiti, piccola guida alla sfilata "Un Château".

Cosa aspettarsi dalla collezione Un Château di Valentino

Le sfilate sono dei veri e propri show e ogni dettaglio viene tenuto top secret fino all'ultimo secondo. La casa di moda romana ha però lanciato qualche piccola anticipazione sui social facendo parlare le "premiere", cioé le sarte che guidano il team. La maestria artigianale quindi è il tema centrale su cui si sviluppa la collezione, che possiamo immaginare fitta di ricami e lavorazioni capaci di esaltare il prezioso (e unico) lavoro manuale che c'è dietro ai singoli abiti. La location del castello potrebbe essere stata l'ispirazione per una collezione d'Alta Moda fiabesca, con abiti senza tempo riletti alla maniera di Piccioli, inclusiva e contemporanea.

Valentino Haute Couture

La sfilata di Valentino Haute Couture in diretta: dove vederla

Le sfilate, si sa, sono eventi blindatissimi a cui solo i fortunati possessori dell'invito possono accedere. Sono invitati gli ospiti vip della Maison, gli ambassador, i buyer e i membri della stampa di settore, previo accredito. Oggi però è facile vedere una sfilata in tempo reale anche se non si è fisicamente seduti accanto alla passerella: la Maison Valentino trasmette la sfilata in diretta sul proprio sito (e sui canali social) a partire dalle 20:00, così come il sito ufficiale della Federazione della Moda francese, che trasmette gli eventi in streaming.

Il castello di Chantilly, foto via Instagram

La storia del castello di Chantilly

Nel Nord della Francia, nella regione di Chantilly, sorge l'omonimo castello che stasera ospiterà la sfilata di Valentino. Nato come fortezza medievale, il castello ha subito varie modifiche nel corso dei secoli, diventando la raffinata dimora signorile che oggi conosciamo grazie alla famiglia Montmorency, che lo ampliò e lo modernizzò. Nel Seicento il castello passò alla casata dei Condé, ramo minore dei Borbone: grazie a loro nacquero i giardini e i labirinti. Nonostante i saccheggi ai tempi della Rivoluzione Francese, Chantilly ospita una collezione impressionante di opere d'arte, che comprende quadri di Botticelli e Delacroix, Raffaello e Géricault. Ma c'è un'altra ragione per cui questo castello è famoso nel mondo: nel 1671 il pasticcere François Vatel, alle dipendenze dei Condé, preparò una crema speciale in occasione della visita di Luigi XIV. Anche se la storia si confonde con la leggenda ancora oggi chiamiamo quel dolce con il nome del castello, la crema Chantilly. Il castello, attentamente restaurato, oggi si può visitare (ma per i giardini serve un biglietto a parte). Siete pronti a viaggiare nel tempo e a vivere una fiaba?