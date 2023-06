Parigi Haute Couture, il calendario delle sfilate Alta Moda dal 3 al 6 luglio 2023 A Parigi si apre una nuova settimana dedicata alle collezione Haute Couture Autunno/Inverno 2023-24: le date, le novità, i debutti e una guida alle sfilate da non perdere.

A cura di Beatrice Manca

Nel mondo della moda, il mese di luglio è fatto per sognare: a Parigi tornano le sfilate Haute Couture. Dal 3 al 6 luglio 2023 i designer presenteranno le collezioni d'Alta Moda per l'Autunno/Inverno 2023-24: il calendario ufficiale prevede 32 show, principalmente in presenza. Tra i nomi da segnare sul calendario Valentino, che sfila al castello di Chantilly, e Thom Browne, al suo debutto nella Couture. Tornano in calendario Schiaparelli, Giorgio Armani Privé e Fendi.

Il calendario della Settimana della Moda di luglio 2023

Lunedì 3 luglio

10:00 – Schiaparelli

11:00 – Julie de Libran

12:00 – Iris Van Herpen

13:00 – Georges Hobeika

14:30 – Christian Dior

16:00 – Rahul Mishra

17:00 – Thom Browne

18:00 – Charles de Vilmorin

19:30 – Giambattista Valli

Martedì 4 luglio

10:00/12:00 – Chanel

13:30 – Alexis Mabille

14:30 – Stéphane Rolland

15:30 – Julien Fournié

16:30 – Alexandre Vauthier

17:30 – RVDK Ronald van der Kemp

18:30/19:30 – Giorgio Armani Privé

Mercoledì 5 luglio

10:00 – Yuima Nakazato

11:00 – Franck Sorbier

12:00 – Balenciaga

13:00 – Elie Saab

14:30 – Jean Paul Gaultier

16:00 – Viktor & Rolf

17:00 – Zuhair Murad

19:30 – Valentino

Giovedì 6 luglio

10:00 – Ashi Studio

11:00 – Imane Ayissi

12:00 – Juana Martín

13:00 – Aelis

14:30 – Fendi

16:00 – Gaurav Gupta

17:00 – Maison Sara Chraibi

18:00 – Adeline André

Come vedere le sfilate Alta Moda di Parigi

Le sfilate di moda sono eventi generalmente blindati, riservati solo ai fortunati possessori dell'invito, ai buyer o alla stampa (tramite accredito). Negli ultimi anni però le cose sono cambiate e le sfilate si sono aperte al pubblico tramite la tecnologia: anche chi non è invitato può seguirle in tempo reale comodamente da casa. Come? Attraverso il sito ufficiale della Federazione della Moda francese, che trasmette gli eventi in streaming, oppure attraverso i canali social o i siti web delle singole Maison.

Le novità della Settimana dell'Haute Couture Autunno/Inverno 2023-24

Come da tradizione, la kermesse si apre con la sfilata di Schiaparelli, casa di moda surrealista che negli ultimi anni ha conosciuto una vera e propria rinascita. Lunedì è anche il giorno di Dior e di Thom Browne: lo stilista che ha rivoluzionato il completo maschile debutta ufficialmente nella Couture. Martedì è il giorno di Chanel e di Giorgio Armani Privé, mentre mercoledì tutti gli occhi saranno puntati su Balenciaga – che da un paio d'anni si cimenta con l'Alta Moda – e di Valentino, che ha scelto un castello come location della prossima sfilata. Tra i debutti eccellenti c'è anche Ashi, il designer saudita che ha conquistato i red carpet. Come sempre, poi, le sfilate saranno affollate di star da tutto il mondo: non resta che mettersi comodi e vedere lo spettacolo!