La sfilata di Valentino a Parigi: ospiti, orario e dove vederla in diretta Valentino è tra i protagonisti della giornata di domenica 2 ottobre alla Paris Fashion Week: cosa sappiamo sulla sfilata, chi ci sarà e dove vederla in diretta.

A cura di Beatrice Manca

Tra gli eventi più attesi della Paris Fashion Week c'è la sfilata Primavera/Estate 2023 di Valentino: come da tradizione, lo stilista Pierpaolo Piccioli presenterà la collezione prêt-à-porter a Parigi anziché a Milano. Lo show è uno degli eventi di punta di domenica 2 ottobre e tra gli ospiti non mancheranno top model e star internazionali: ecco come vedere la sfilata e cosa aspettarci dalla nuova collezione.

Valentino sfilata Parigi

Come vedere la sfilata di Valentino in diretta

Domenica il calendario della Paris Fashion Week sarà particolarmente fitto di eventi: in mattinata sfila Balenciaga, mentre nel pomeriggio è la volta di Valentino e Givenchy. L'appuntamento è per le ore 14:00, calcolando il naturale ritardo dell'inizio dello show. L'accesso alla sfilata è strettamente riservato a un selezionato pubblico di ospiti vip, amici della Maison e addetti ai lavori. Chi rimane fuori però può comunque vedere la sfilata in tempo reale: lo show viene trasmesso in diretta sul sito ufficiale della Fédération de la Haute Couture et de la Mode e sui canali social di Valentino.

Unboxing Valentino

La collezione Primavera/Estate 2023 di Valentino

La collezione Primavera/Estate 2023 è stata lanciata con l'hashtag #UnboxingValentino: un viaggio tra i simboli e i codici della Maison romana fondata da Valentino Garavani. Massimo riserbo su ispirazioni e temi della sfilata, ma possiamo cominciare a analizzare gli indizi social: le immagini di lancio, scattate da Steven Meisel, ritraggono la modella Kristen McMenamy con volto e collo coperti dal monogram con la V, il simbolo del brand. In passerella quindi potremmo vedere il ritorno del logo, completamente assente nell'ultima collezione e dei pilastri dell'estetica di Valentino: le rose, la borchia, il rosso. Chi vuole provare l'effetto può sbizzarrirsi con il filtro lanciato da Valentino su Instagram.

Gli ospiti vip alla sfilata e al party di Valentino a Roma

Lo show di Valentino richiamerà una parata di star in prima fila: è probabile che vedremo l'attrice Anne Hathaway, presenza fissa alle ultime sfilate del brand, e potrebbe fare un'apparizione anche Zendaya, testimonial e musa dello stilista Pierpaolo Piccioli. Naomi Campbell si trova già a Parigi: non è escluso che tra i molti inviti ricevuti ci sia anche quello della casa di moda romana. Tra gli ospiti italiani potrebbero esserci Blanco, volto dell'ultima campagna di Valentino, e Elodie, che spesso indossa le creazioni del brand.