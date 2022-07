La sfilata di Valentino a Piazza di Spagna: ospiti, orario e dove vederla in diretta L’8 luglio 2022 alle ore 20 Valentino presenterà la nuova collezione Haute Couture con una sfilata evento a Roma. Tra gli ospiti attese anche Zendaya e Anne Hathaway.

A cura di Beatrice Manca

Tornare dove tutto è iniziato, ma senza nostalgia. Valentino ha scelto Roma per la sfilata d'Alta Moda Autunno/Inverno 2022-23 "The Beginning", sfilandosi dal calendario della Settimana dell'Haute Couture parigina appena conclusa. Lo stilista Pierpaolo Piccioli ha voluto rendere omaggio a Roma, la città dove è stato fondato l'Atelier e che gioca ancora oggi un ruolo fondamentale nella storia del brand, con una passerella lunga 600 metri che attraversa Trinità dei Monti e Piazza di Spagna, per poi ricongiungersi alla sede della Maison a piazza Mignanelli. La sfilata si terrà l'8 luglio 2022 alle ore 20 e le strade sono già blindate per l'arrivo dei grandi ospiti internazionali, da Zendaya a Anne Hathaway. il modo per vederla anche senza invito però c'è, comodamente da casa.

Perché Valentino ha scelto di sfilare a Trinità dei Monti

La sfilata di Valentino a Roma ha suscitato enorme curiosità per diversi motivi: gli show di Alta Moda sono sempre a grande tasso spettacolare, sia per lo sfarzo delle creazioni sia per le location scelte. In questo caso lo stilista Pierpaolo Piccioli ha scelto un percorso molto più lungo di una classica passerella che abbraccia il cuore di Roma: un omaggio alla famosa sfilata di Valentino Garavani del 1985, ma anche al programma "Donna Sotto le Stelle". Piccioli però non vuole guardarsi indietro con nostalgia: anzi, immagina un dialogo creativo con Garavani che sia un nuovo inizio per il brand, da cui il nome "The Beginning". Il percorso della sfilata tocca alcuni luoghi simbolo: parte dall'Atelier di via Mignanelli, risale per via Gregoriana e culmina sulla scalinata di Trinità dei Monti. Le modelle scenderanno dai famosi scalini per arrivare in Piazza di Spagna, per poi rientrare nella sede della casa di Moda.

Pierpaolo Piccioli prima della sfilata a Trinità dei Monti

Gli ospiti vip alla sfilata e al party di Valentino a Roma

L'evento ha richiamato a Roma star da tutto il mondo, inclusa l'attrice Zendaya, volto e ambassador della Maison. Attese anche le attrici Anne Hathaway e Gwyneth Paltrow. Con ogni probabilità sarà presente anche il cantante fenomeno Blanco, che ha posato nell'ultima campagna di Valentino. Dopo la sfilata, la grande notte di Valentino proseguirà con una cena di gala e un party blindato per circa 200 invitati alle Terme di Caracalla.

Zendaya in Valentino

L'orario e dove vederla in diretta

I preparativi per la sfilata hanno richiamato una gran folla di curiosi intorno alla centralissima Piazza di Spagna: l'evento però è blindato e alla sfilata di entra solo su invito. Quest'anno oltre agli addetti ai lavori, alla stampa e agli ospiti vip anche gli studenti delle scuole di moda hanno avuto la possibilità di partecipare. Se non siete nella ristretta cerchia dei fortunati in lista, però, la soluzione c'è: a partire dalle otto l'evento sarà trasmesso in streaming sul sito del brand e sui canali social, inclusi Youtube a Instagram.

Valentino Haute Couture Primavera/Estate 2022

L'Alta Moda di Valentino è su Spotify

L'evento di Valentino a Roma non è solo da vedere, è anche da ascoltare: il direttore creativo Pierpaolo Piccioli darà voce alle atmosfere dello show con un’inedita playlist su Spotify per permettere a tutti di vivere l’evento di Piazza di Spagna in maniera completa e suggestiva. Una prima assoluta che accompagnerà i fan dietro le quinte, alla scoperta dei segreti degli abiti e del processo creativo. Per sognare ad occhi aperti, ancora una volta, di fronte alla grande bellezza dell'Alta Moda.