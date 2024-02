La Sad trionfano al Fantasanremo tra occhiali da sole e pance nude (più il furto della borsetta) I La Sad hanno vinto il Fantasanremo. Tanti dei bonus conquistato riguardano le loro scelte di look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

La Sad nella terza serata

Finito il Festival di Sanremo e proclamato il vincitore di questa 74esima edizione della kermesse (che ha visto il trionfo di Angelina Mango), il pubblico della gara canora si è precipitato a controllare anche gli esiti del Fantasanremo. Quest'anno c'è stato un record di iscrizioni al gioco, che negli anni è diventato sempre più popolare, un vero e proprio fenomeno, un rito collettivo irrinunciabile per gli appassionati del Festival. Il gioco consiste nel creare un team composto da 5 artisti in gara, di cui uno col ruolo di capitano. Si acquisiscono o si perdono punti in base a ciò che i cantanti indossano sul palco, a ciò che fanno prima durante e dopo le loro esibizioni. In questo modo si stila una classifica. Nella graduatoria degli artisti che hanno fatto guadagnare più punti al Fantasanremo, quest'anno spiccano i La Sad.

Perché i La Sad hanno vinto il Fantasanremo

Nel 2022 Emma si era imposta come regina del Fantasanremo: era stata lei quella a fare più punti, per la gioia di chi l'aveva messa in squadra. Quest'anno il titolo spetta invece a La Sad. Il gruppo si è classificato 27esimo nella gara canora, ma con Fantasanrmeo è andata decisamente meglio: ben 486 punti accumulati nelle cinque serate. Seguono nella classifica Dargen D'Amico con 460 e Angelina Mango con 420.

La Sad nella serata finale

Il gruppo si è imposto sin dalla prima serata, è apparso subito chiaro che avrebbe partecipato in modo massiccio al gioco. Nel regolamento, infatti, c'erano tantissimi bonus e loro si sono impegnati per prenderli tutti. Tra i punti che hanno acquisito (e che dunque hanno dato a chi li aveva messi in squadra) molti riguardano le scelte di stile e i coloratissimi outfit sfoggiati sul palco. Hanno portato a casa il bonus Ombelico in bella vista: difatti nei loro look la pancia scoperta è stata sempre un must.

La Sad nella seconda serata

Nella terza serata anche Bonus Truppi per loro, perché hanno indossato la canottiera e il bonus Dargen, perché si sono esibiti con gli occhiali da sole. I loro nude look hanno permesso anche di guadagnare il bonus Scapezzolata mentre in semifinale hanno optato per il total black e anche questo è stato un modo per accaparrare punti. Ma sicuramente la band verrà ricordata perché in questa edizione è stata l'unica a replicare il famoso gesto di Piero Pelù a Sanremo 2020, quando rubò la borsetta a una signora in platea nel bel mezzo di un'esibizione. I La Sad non si sono fatti sfuggire il Bonus Pelù, portando a casa 20 punti sottraendo la pochette di Giulia Salemi.